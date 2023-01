Historischer Roman führt zu Schauplätzen in Hochdorf und Hörbach

Das Autorenduo Pfaffeneder siedelt Teile seines neuen Romans im Lechrain an. Die Handlung zur Zeit der Täuferbewegung führt auch zum Hochdorfer Pfarrhof.

Wer sich schon einmal gewundert hat, warum das kleine Hochdorf, das zur Gemeinde Merching gehört, so einen großen stattlichen Pfarrhof hat, der findet eine geschichtliche Erklärung auch in einem neu erschienenen Roman. "Die Schwester des Ketzers" heißt das Buch von Uschi und Klaus Pfaffeneder, in dem das Landsberger Autoren-Ehepaar historische Hintergründe rund um die Täuferbewegung vor 500 Jahren zu einer spannenden Geschichte webt. Schauplätze der Handlung sind neben Augsburg und Landsberg auch Ortschaften im unteren Lechrain wie Schmiechen, Althegnenberg, Hörbach und eben auch Hochdorf.

"Auf der Suche nach einem Stoff, der sich an unseren Roman ,Der Baumeister von Landsberg' anschließt, stießen wir auf Toni Drexler aus Hörbach", berichten die Autoren. Für den ehemaligen Kreisheimatpfleger sei die Recherche rund um das Schicksal der Leute in seinem Dorf, die sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt haben, zum Lebensthema geworden.

Heimatforscher Toni Drexler kennt die alten Dorf- und Flurnamen

Zusammen mit ihm besichtigten die Pfaffeneders den von Drexler für seine Heimatgemeinde gestifteten Täuferbrunnen und besuchten Althegnenberg sowie das Schloss Hofhegnenberg, das sie auf Empfehlung des Heimatautors in ihrem Buch mit der alten Schreibweise Hennaberg und Hofhennaberg benennen. Auch für das Haspelmoor, das zum Zeitpunkt der Romanhandlung weitaus größer war, wurde die alte Schreibweise Fürchelmoos gewählt und Hörbach, der Herkunftsort der Protagonistin des Romans Anna Schuster als "Schwester des Ketzers", heißt nach historischer Vorlage Hürben.

"Eigentlich waren die Leute im bayerischen Lechrain sehr gut situiert, sodass niemand an den Bauernkriegen teilgenommen hat, mit Ausnahme der Gegend um Hörbach", erklärt Klaus Pfaffeneder. "Dort wo aufgrund des Moors die Bevölkerung in Armut lebte, gab es natürlich sozialen Sprengstoff. Man lehnte sich gegen das ausbeuterische System der Obrigkeit auf und die Täuferbewegung fand viele Anhänger." Weil man sich oft zu konspirativen Treffen heimlich in Gartenlauben traf, nannte man die Sympathisanten der Täuferbewegung auch "Gartenbrüder".

Zu ihnen zählte auch Jörg Sedlmaier, Besitzer des heute noch existierenden Sedlhofs in Hochdorf mit dem heiligen Nepomuk auf dem Torbogen, damals der größte Hof der gesamten Umgebung. Direkt gegenüber liegt der historische Pfarrhof, der heute in privater Hand ist. Dieses Schmuckstück stattete Herzog Wilhem vor rund 500 Jahren deshalb mit großen Pfründen aus, weil man nach der Aufdeckung der Hörbacher Täufer die Pfarreien Hochdorf und Hörbach zusammenlegte und zur Abstrafung der Hörbacher deren neuen Pfarrer in Hochdorf installierte.

Autorenduo Pfaffeneder empfiehlt Wanderung rund ums Haspelmoor

Wer sich auf literarische Spuren des vorliegenden Romans begeben möchte, erhält im Buch zwei Tipps. Einmal handelt es sich um eine kombinierte Fuß- und Radwanderung rund um das Haspelmoor. Zum anderen wird eine Radtour auf den Spuren der Romanhandlung vorgeschlagen, die von Landsberg aus über die den Opfern des Bauernkriegs gewidmete Kapelle in Kleinkitzighofen und die Burgruine Haltenberg am Hochufer des Lechs entlang führt, wo sich ein Großteil der Handlung des Romans abspielt.

Derzeit arbeitet das Ehepaar Pfaffeneder an einer Fortsetzung seines jetzt schon viel beachteten Buches. Vom Täuferanhänger Jörg Sedlmaier in Hochdorf ausgehend verlagert sich die Handlung in Teil 2 dann größtenteils nach Augsburg. "Für unsere Recherchen haben wir auch Kontakt zur mennonitischen Gemeinde in Augsburg aufgenommen, die sich in der Nachfolge der damaligen Täufer sieht." Schon im vorliegenden ersten Teil des Romans werden viele historische Persönlichkeiten eingeführt.

Protagonisten kommen auch durch Mering, Kissing und Hochzoll

Interessant für Leserinnen und Leser aus unserer Gegend sind neben dem geschichtlichen Hintergrund, der im Anhang noch einmal erklärt wird, auch die Handlungsorte am unteren Lechrain. Die Protagonisten kommen auf der Durchreise von Hörbach nach Augsburg auch durch Mering mit seinem hoch aufragenden Kirchturm von St. Michael und über Kissing und den Kuhsee nach Hochzoll, wo so manch Hingerichteter zur Abschreckung wochenlang am Galgen baumelt. Am Augsburger Zollhaus hält der Zöllner für Silberstücke die Hand auf. Auch Schmiechen wird zum wichtigen Handlungsort des Romans, weil es auch dort viele Anhänger der Täuferbewegung gibt und der Prediger Jörg Prenner viele begeistern konnte.

Für seine Veröffentlichungen gründete das Autorenpaar eigens den Liccaratur Verlag. Dort erscheinen auch die Veröffentlichungen aus der ganzjährig veranstalteten Schreibwerkstatt der Pfaffingers wie jüngst ein von zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam geschriebenen Tierroman. Für Lesungen aus ihrem aktuellen Roman "Die Schwester des Ketzers" sucht das Autorenduo noch weitere Lesungsorte mit lokalem Bezug wie kürzlich in der Stadl-Uni in Schmiechen. Bei einer Lesung im Brechthaus am Sonntag, 26. März, von 11 bis 12.30 Uhr rückt das Augsburger Lechviertel als Schauplatz des Romans in den Fokus.