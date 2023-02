Deutsche Bahn darf Mering beim Service nicht abhängen

Plus Für den fehlenden Verkauf der Fernverkehrs-Tickets sind Lösungen gefragt. Jetzt steht ein interessanter Vorschlag zur Debatte.

Die gute Bahnanbindung nach München und Augsburg ist einer der größten Pluspunkte Merings. Doch der Betreiberwechsel von der DB Regio zu Go-Ahead hat neben dem Anfangschaos einen dauerhaften Nachteil mit sich gebracht.