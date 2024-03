Endspurt für die Ausstellung zur Ammerseebahn in Mering

Die Schau der Meringer Modellbahnfreunde ist noch an zwei Öffnungstagen zu sehen. Als besonderer Gast überraschte die frühere Bahnwärterin von St. Ottilien die Veranstalter.

Am Sonntag bietet sich die vorletzte Chance, die Jubiläumsausstellung der Meringer Modellbahnfreunde zum 125-jährigen Bestehen der Ammerseebahn zu besuchen. Dann stehen die Türen im Ludwig-Park noch ein letztes Mal am Ostersonntag von 14 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher offen, bevor die vielbeachtete Sonderschau zu Ende geht. Schon jetzt ziehen die Modellbahnfreunde eine äußerst positive Bilanz.

„Das Publikumsinteresse war überwältigend und wir hatten bis zu hundert Besucher pro Öffnungstag, die teilweise sogar aus München oder Ingolstadt angereist waren“, berichtet Hauptorganisator Wolfgang Wrba. Am Eröffnungswochenende Anfang Februar war die Schau am Samstag- und auch am Sonntagnachmittag zugänglich, nachdem bereits tags zuvor viele geladene Gäste ihre Begeisterung für das Engagement der Modellbahnfreunde zeigten.

Elisabeth Polke pflegt mit 94 Jahren noch immer die Blumen am Bahnhof St. Ottilien

Danach folgten noch einmal sieben Ausstellungssonntage, an denen jeweils fünf der Hobbyeisenbahner anwesend waren. Am vergangenen Wochenende konnten die Ausstellungsmacher und Joachim Pagel als Vorsitzender des Meringer Heimatvereins einen besonderen Überraschungsgast begrüßen. Denn plötzlich stand die 94-jährige Elisabeth Polke vor ihnen. Wer seine Schulzeit in St. Ottilien verbrachte oder sonst gerne mit der Bahn die dortige Erzabtei besucht, kennt die ehemalige Bahnwärterin, die vor allem mit ihrem Blumenschmuck rund um Bahnhof und Bahnsteig legendär wurde. Seit über 60 Jahren lebt Elisabeth Polke in einem Häuschen direkt neben dem Bahnhof und kümmert sich auch heute noch im hohen Alter um eine blühende Pracht auf dem Stationsgelände.

Um den wundervollen Blumenschmuck auf dem gesamten Bahnhofsgelände in St. Ottilien kümmerte sich Elisabeth Polke seit Jahrzehnten. Foto: Wolfgang Wrba

Gekommen war sie, wie man sie kennt, mit nach hinten gebundenem Kopftuch, in Begleitung von Fotograf Franz Dilger, der in der alten Schalterhalle des Klosterbahnhofs über viele Jahre sein Fotostudio betrieb. Am meisten begeisterte sich Elisabeth Polke in der Ausstellung für den Kurzfilm des Bayerischen Rundfunks, in dem sie selbst als gute Seele von St. Ottilien inmitten ihrer Blütenpracht porträtiert wurde. „Den Film möchte ich gerne für meine Nachkommen haben“, wünschte sich die 94-Jährige.

Begonnen hatte Elisabeth Polke ihren Einsatz für die Bahn als Schrankenwärterin am kleinen Haltepunkt Wabern, der bereits vor Jahrzehnten geschlossen wurde. „Solche Begegnungen wie mit Frau Polke und die vielen Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern waren für uns das Salz in der Suppe der Ausstellungstage“, erklärte Wolfgang Wrba. Vor allem die vielen Fotos und gesammelten Geschichten rund um die einzelnen Haltepunkte an der 55 Kilometer langen Strecke zwischen Mering und Weilheim boten Anknüpfungspunkte für Erinnerungen.

Beispielsweise entdeckte ein Besucher seinen Onkel auf einem historischen Bild von der Zuckerrübenverladung. In die Ausstellung kamen auch zwei Enkel des Bahnhofsvorstehers von Walleshausen, der in den letzten Kriegstagen dort bei einem Tieffliegerangriff ums Leben kam. „Zweimal hatten wir auch Besuchergruppen aus Dießen, die sich von uns durch die Ausstellung führen ließen“, berichtet Wrba. Die Einträge ins Gästebuch zollen den Ausstellungsmachern Dank und Respekt.

Im Vorführraum des Museums sah Elisabeth Polke das filmische Porträt über ihre Person als Bahnwärterin mit Leib und Seele und entdeckte sich mit dem alten Handkarren des Bahnhofs St. Ottilien. Foto: Wolfgang Wrba

Vor allem Familien mit Kindern freuten sich, dass es auch viele Exponate zum Anschauen, Anfassen und Bewegen gab. Sehr gut kam das Museumscafé mit selbstgebackenen Kuchen der Ehefrauen der Modellbahnfreunde an, das an einigen Sonntagen betrieben wurde. Was mit den Exponaten nach Beendigung der Ausstellung passiert, ist noch nicht geklärt. Pläne, Fotos und Schriftdokumente sind alle digital erfasst und somit für die Nachwelt im Meringer Heimatmuseum verfügbar, Schautafeln werden eingelagert. Doch was mit den großen Ausstellungsstücken wie Weichenhebel und Signalflügel geschehen soll, ist noch nicht geklärt.

Modellbahnfreunde bieten Besichtigungstermine für Ausstellung an

Am Donnerstag, 4. April bietet auch das Bürgernetz im Rahmen seines Freizeitprogramms den Ausstellungsbesuch samt Führung an. Beginn ist um 15 Uhr, davor können Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Marktplatz oder bei der BayWa zusteigen und werden mit dem Seniorenbus oder in Fahrgemeinschaften in die Frühlingsstraße gebracht. Der Ausstellungsbereich im Ludwig-Park ist barrierefrei und es gibt einen Aufzug, sodass auch Rollatorbenutzer teilnehmen können. Anmeldung bei Hermann Klemmt, Tel 08233/8466533.

Info: Die Ausstellung im Ludwig-Park in der Meringer Frühlingsstraße 15 ist am kommenden Sonntag, 24. März und am darauffolgenden Ostersonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet und es werden auch Führungen angeboten. Für Schulklassen und andere Gruppen sind noch Besichtigungstermine mit Führungen nach Vereinbarung möglich. Kontakt Wolfgang Wrba, Tel. 0151 12246828.