Mering

vor 32 Min.

Großbaustelle in der Meringer Ortsmitte: So ist es bisher gelaufen

Plus Von Goldschmiede bis Metzgerei: Die Geschäfte müssen mit der Baustelle vor der Ladentür zurechtkommen. Das sind bisher die Erfahrungen.

Von Heike Scherer

Der Bautrupp arbeitet gerade direkt vor Alessio’s Eiscafé. Trotz des enormen Lärms sitzen ein paar Gäste im Innenraum, trinken einen Cappuccino oder essen eine Kleinigkeit. Andere suchen verzweifelt draußen nach dem Weg, um die weiter rechts gelegenen Geschäfte erreichen zu können. Ein Bauarbeiter kommt angerannt und öffnet ihnen eine der Absperrungen, damit sie weiterlaufen können. Am 16. April war der Spatenstich für die Neugestaltung des Meringer Ortszentrums. Ziel der Baumaßnahme, die bis Dezember andauern wird, ist eine Steigerung der Aufenthaltsqualität und Verkehrsberuhigung im Ortszentrum. Bürgermeister Florian Mayer hofft, dass der Weihnachtsmarkt vielleicht schon in der neu gestalteten Ortsmitte am Marktplatz stattfinden könnte.

Alessio vom Eiscafé merkt, dass die Laufkundschaft sowie Radfahrer und Motorradfahrer am Wochenende fehlen. Foto: Heike Scherer

Die Gemeinde Mering versuche alles, um den Geschäften den weiteren Betrieb zu ermöglichen. „Wir sind gerade dabei, ein kleines Verkehrsleitsystem aufzubauen, damit die Erreichbarkeit für Auswärtige noch sichtbarer wird. Ich appelliere an alle Bürger, weiterhin ins Zentrum zu gehen und die Gewerbetreibenden zu unterstützen, indem man dort einkauft oder zum Essen geht“, sagt Florian Mayer.

