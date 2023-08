Urlaub auf dem Bauernhof: Wie, wo und was es kostet

Abschalten in der Heimat: Urlaub auf dem Bauernhof ist für viele Menschen ein willkommener Ort zur Erholung. Wir erklären, mit welchen Kosten zu rechnen ist.

Geschätzt zieht es jährlich Millionen von Deutsche im Urlaub aufs Land, ein Großteil davon verbringt die wohl schönste Zeit des Jahres auf einem Bauernhof. Bei der Unterkunft gibt es die Qual der Wahl: In beinahe jeder Region gibt es derartige Angebote und die Zahl der Bauernhöfe mit Möglichkeit zur Unterkunft ist riesig. Ob in Bayern, im Schwarzwald, an der Ostsee oder auch in Österreich: Urlaubsfreudige, die auf Flugreisen oder andere, längere Trips verzichten wollen, können auch anderweitig eine für sie optimale und erholsame Urlaubszeit verbringen - nahe der Heimat. Wir erklären, was einen hierbei erwartet, mit welchen Kosten zu rechnen ist und von welchen Faktoren diese abhängen.

Urlaub auf dem Bauernhof: Für Erwachsene schön, für Kinder umso mehr

Deutschlandweit und auch in beliebten Nachbarländern wie Österreich oder der Schweiz gibt verschiedene Möglichkeiten, Urlaub auf dem Bauernhof zu verbringen. Freilich hängt dies von den persönlichen Neigungen ab und wie es um die finanziellen Mittel bestellt ist. Ist man ohne Kind(er) unterwegs, liegt der Fokus womöglich auf Wellnessangeboten, Fitness, Ruhe, Idylle und lange Wanderungen. Wird die Reise mit dem Nachwuchs unternommen, spielen diese Aspekte - je nach Alter - womöglich eine untergeordnete Rolle. Der Mehrwert auf Bauernhöfen in der Urlaubszeit ist enorm und die Zeit lässt sich mit vielen weiteren, schönen Erlebnissen verbringen:

Kontakt mit Tieren (Kühe, Pferde, Ponys, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen etc.)

Einblicke in Landwirtschaft

Bewegung an frischer Luft

Traktor- und Kutschfahrten

Idyllische Landschaft und Spielplätze

Herrliche Ausflüge im Umland

Herzhafte Mahlzeiten

Kennenlernen von Tradition und Kultur

Natürliche Umgebung

So ist es kein Wunder, dass Urlaub auf dem Bauernhof überwiegend von Familien mit Kindern gewählt wird. Alois Schmid vom Gut Grasleiten im bayerischen Huglfing erklärt uns, dass schätzungsweise 90 Prozent der Besucher und Besucherinnen Nachwuchs dabei haben.

Urlaub auf dem Bauernhof: Wovon die Kosten abhängen

Das Preisspektrum von Urlaub auf dem Bauernhof bzw. Ferienhof ist komplett verschieden und hängt sowohl vom individuellen Geldbeutel ab, als auch den Neigungen, die man für den Urlaub bevorzugt. Wer weniger Geld ausgeben möchte und genügsam ist, findet geeignete Angebote und kann damit ebenso gut fahren wie Personen, die bereit sind, tiefer in die Tasche beziehungsweise das Konto zu greifen. Das fängt bei der Unterkunft an: Manche Bauernhöfe bieten Camping an, was in der Regel günstiger ist als eine gemietete Ferienwohnung.

Ein weiterer Punkt ist die Verpflegung: Übernachtung mit Frühstück kostet natürlich weniger, als wenn man ein Komplettpaket mit Vollpension bucht. Darüber hinaus ist die Ausstattung und Beschaffenheit der zahlreichen Ferienhöfe komplett individuell: Es gibt Betriebe, deren Ambiente als eher "bodenständig" bezeichnet werden kann, hier sind "Low-Budget"-Angebote möglich. Demgegenüber stehen Bauernhöfe in besonders beliebten Regionen, die beinahe einem Luxusressort entsprechen und den Vorlieben den Kundschaft kaum Grenzen setzt. Entsprechend teuer ist dann auch der Urlaub, den man auf diesen Höfen verbringt.

Was kostet Urlaub auf dem Bauernhof?

Bei der Suche nach dem perfekten Bauernhof kommt es also auf individuelle Vorlieben sowie die Beschaffenheit der Unterkunft an. Und wie viel Geld für den Urlaub die Reisekasse bereithält. Ein wesentliches Preiskriterium ist darüber hinaus der Zeitraum: Wer die Nebensaison wählt, zahlt bis zu ein Drittel weniger, als in der Hauptsaison. Schmid beziffert den Preisunterschied auf 20 bis 25 Prozent. Die Hauptsaison orientiert sich auch an den Ferienzeiten - mit nicht schulpflichtigen Kindern lässt sich der Urlaub also günstiger verbringen. Ebenso besteht die Möglichkeit auf Last-Minute-Schnäppchen, eine geeignete Anlaufstelle ist zum Beispiel das Portal Bauernhofurlaub.de.

Beinahe überall lässt sich Urlaub in Deutschland auf dem Bauernhof verbringen. Die Kosten weichen zum Teil deutlich voneinander ab. Wir haben eine Stichprobe unternommen und listen unterschiedliche (anonyme) Angebote aus verschiedenen Regionen* auf:

Urlaub auf dem Bauernhof im Bayerischen Wald : Sieben Übernachtungen für 3 - 5 Personen, ab 420 Euro

im : Sieben für 3 - 5 Personen, ab 420 Euro Urlaub auf dem Bauernhof im Allgäu / Bodensee : Sieben Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder, ab 550 Euro

im / : Sieben für 2 Erwachsene und 2 Kinder, ab 550 Euro Urlaub auf Bio-Bauernhof im Schwarzwald : Sieben Übernachtungen für bis zu 4 Personen, ab 910 Euro

: Sieben für bis zu 4 Personen, ab 910 Euro Urlaub auf dem Reiterhof in Österreich : Sieben Übernachtungen für 2 Erwachsene und 1 Kind, ab 1200 Euro

: Sieben für 2 Erwachsene und 1 Kind, ab 1200 Euro Urlaub auf dem Bauernhof in Österreich : Sechs Übernachtungen für bis zu 5 Personen, ab 840 Euro

in : Sechs für bis zu 5 Personen, ab 840 Euro Urlaub auf dem Bauernhof in Südtirol : Drei Übernachtungen für 2 bis 4 Personen, ab 210 Euro (zzgl. Aufpreis)

in : Drei für 2 bis 4 Personen, ab 210 Euro (zzgl. Aufpreis) Urlaub auf dem Bauernhof an der Nordsee : Sieben Übernachtungen für 2 bis 4 Personen, ab 315 Euro (zzgl. Aufpreis)

an der : Sieben für 2 bis 4 Personen, ab 315 Euro (zzgl. Aufpreis) Urlaub auf dem Ferienhof an der Ostsee : Vier Übernachtungen für bis zu 4 Personen, ab 480 Euro

: Vier für bis zu 4 Personen, ab 480 Euro Urlaub auf dem Bauernhof in Thüringen : Fünf Übernachtungen für bis zu 3 Personen, ab 300 Euro

Bei den erwähnten Angeboten kommen die Kosten für Verpflegung zusätzlich hinzu, gleiches gilt für Zusatzoptionen und Pakete. Übrigens: Die Online-Buchung auf der Website einer Unterkunft bringt oft andere Preise mit sich, als wenn Angebote über ein offizielles Vermittlerportal gebucht werden.

*Sommer- und Herbst-Angebote (Stand 31. August 2023) von Bauernhofurlaub.de