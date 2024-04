Mering

vor 4 Min.

Mering sagt für den Rest des Jahres alle Marktsonntage ab

Die Marktsonntage in Mering sind für den Rest des Jahres abgesagt.

Plus Großbaustelle im Zentrum und Überschneidungen mit Friedberg: Die Markthändler halten nichts davon, an den Badanger auszuweichen. Wie es in Zukunft weitergeht.

Von Gönül Frey

Eigentlich steht in Mering der Maimarkt vor der Tür. Da die Großbaustelle für die neue Meringer Ortsmitte begonnen hat, müsste der Markt an den Badanger ausweichen. Doch nun hat sich die Kommune kurzfristig zu einer anderen Lösung entschlossen. Alle Marktsonntage in diesem Jahr – drei stehen noch aus – werden abgesagt.

Zur Baustellensituation hatte es eine Besprechung mit den Vertretern der Fieranten und dem Verband der Marktkaufleute gegeben. "Die waren alle nicht begeistert vom Badanger", sagt Bürgermeister Florian Mayer. Diskutiert worden sei auch der Kirchplatz als Ausweichort. "Aber da ist die Stromversorgung problematisch, das wäre ein Riesenaufwand geworden", so der Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen