vor 20 Min.

Mering will Lösungen für die Hörmannsberger Straße untersuchen lassen

Die Bewohner an der Hörmannsberger Straße in Mering leiden an dem seit Jahren zunehmenden Verkehr.

Plus Ob Lärmschutz oder eine Umgehungsstraße - eine Entlastung der Anwohner halten alle Fraktionen im Meringer Gemeinderat für nötig. Lösungen wünschen sie sich vom Staatlichen Bauamt.

Von Gönül Frey

Rund 8200 Fahrzeuge kommen täglich auf der Hörmannsberger Straße durch Mering und es werden jährlich mehr. Die Anwohner leiden unter dem Verkehr und wünschen sich Abhilfe - am liebsten in Form einer Umgehungsstraße. Wie berichtet, hält Merings Bürgermeister Florian Mayer für eine Entscheidung eine gründliche Verkehrsuntersuchung für notwendig. Dazu hat nun vor Kurzem auch ein Austausch in der Bürgermeister- und Fraktionssprecherrunde stattgefunden. Diese spricht sich einhellig dafür aus, vom Freistaat als Baulastträger die Prüfung von Lösungsmöglichkeiten für die Straße zu beantragen.

