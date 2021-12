Mering

vor 3 Min.

Hörmannsberger Straße: Umgehung für alle an der Strecke - nur nicht für Mering

Die Bewohner an der Hörmannsberger Straße in Mering leiden an dem seit Jahren zunehmenden Verkehr.

Plus An der Hörmannsberger Straße in Mering wünschen sich die Anwohner eine Entlastung. Doch weil es sich um eine Staatsstraße handelt, sind die Möglichkeiten begrenzt.

Von Gönül Frey

Autos und Laster - ein Fahrzeug nach dem anderen - rauschen auf der Hörmannsberger Straße in Mering an den Häusern vorbei. Die Anwohner leiden immer massiver unter dem über die Jahre zunehmenden Verkehr. Die Route über die Staatsstraße 2052 ist eine gut genutzte Anbindung an die Autobahn A8. Viele Orte an der Strecke haben deswegen schon eine Umfahrung realisiert, wie etwa Pfaffenhofen, oder geplant, wie Odelzhausen, Ried und Hörmannsberg. Die Betroffenen in Mering fürchten, dass sie als einzige auf der Strecke bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen