vor 51 Min.

Polizei für Mering: Tomaschko will Beamte lieber auf der Straße als im Büro

Für Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko gehören die Polizeieinsatzkräfte auf die Straße und nicht in ein Verwaltungsgebäude.

Plus Nach der Messerattacke in Mering werden Stimmen laut, dass im Landkreis eine dritte Polizeiinspektion nötig ist. Der CSU-Landtagsabgeordnete ist anderer Meinung.

Von Eva Weizenegger

Ist für den Landkreis Aichach-Friedberg eine weitere Polizeiinspektion im südlichen Bereich notwendig? Diese Forderung ist nicht neu. Schon seit Jahren wird darüber diskutiert, ob Mering fest stationiere Polizeikräfte braucht. Für Bürgermeister Florian Mayer ist die Lage klar: "Mering ist einfach zu groß und der südliche Landkreis zu weit weg von Friedberg, damit die Einsatzkräfte schnell vor Ort sein können." Er will sich für eine weitere Polizeiinspektion im Süden einsetzen. Mehrere Schreiben an Innenminister Joachim Hermann hat er bereits verfasst und auch jetzt will er nochmals nachhaken.

