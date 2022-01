Polizeistation in Mering: Nicht alle Bürgermeister sehen Bedarf für Landkreis-Süden

Plus Manche Gemeinden liegen bis zu 25 Kilometer von der Polizeistation Friedberg entfernt - zu weit? Das sagen die Bürgermeister der Gemeinden.

Wenn es im Süden des Landkreises zu einer Straftat kommt - ist die Polizei dann zu weit entfernt, um schnell einzugreifen? Bis eine Polizeistreife von Friedberg nach Steindorf fährt, kann es durchaus eine halbe Stunde dauern. Auch in Teilen Merings brauchen Beamtinnen und Beamten bis zu 20 Minuten, wie eine Übersicht des Innenministeriums zeigt. Die Bürgermeister der Gemeinden im Landkreissüden sehen Vorteile zu einer näheren Polizeistation, sind sich aber weitgehend einig über deren realistischen Nutzen.