Mering

06:02 Uhr

Seniorenbeauftrage fühlen sich in Mering ins Abseits gestellt

Sie setzen sich für die Seniorenarbeit in Mering ein: Guido Schlosser und Christine Meier.

Plus Deutliche Worte finden die Seniorenbeauftragten Christine Meier und Guido Schlosser. Im Bereich der Seniorenarbeit gibt es für Mering noch viel zu tun.

Von Eva Weizenegger

In ihrem Arbeitsbericht nahmen die beiden Seniorenbeauftragten, Christine Meier und Guido Schlosser, am Dienstagabend kein Blatt vor den Mund und übten teilweise harsche Kritik am Bauhof. Die Mitglieder des Finanzausschusses hatten sich beim dritten Tagesordnungspunkt "Tätigkeitsbericht Seniorenbeauftragte" bereits darauf eingestellt, dass nun eine Aufzählung der Aktivitäten der zurückliegenden eineinhalb Jahre folgen würde. Aber Christine Meier und Guido Schlosser zeigten, dass es anders gehen kann.

