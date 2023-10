Sperrung der Ortsmitte: zentraler Parkplatz und viele Geschäfte sind noch erreichbar

Die Sanierung der Gasleitung in Mering hat begonnen. Die Baustelle führt zu einigen Einschränkungen im Zenrtrum.

Eine große Baustelle sorgt in Mering in der Ortsmitte für massive Einschränkungen. Wie berichtet, muss die Gasleitung im Bereich der Augsburger/Münchener Straße saniert werden. Der Start hatte sich dabei verschoben. Erst am Donnerstag dieser Woche wurde tatsächlich für die Baustelle gesperrt. Viele wichtige Punkte in der Ortsmitte sind aber aktuell noch gut erreichbar.

Darauf weist die Gemeinde Mering hin. So ist der große Parkplatz an der Herzog-Wilhelm- Straße zu jeder Zeit aus östlicher Richtung von der Kirchstraße aus anfahrbar und nutzbar. Vom Marktplatz aus sei die Zufahrt dagegen nicht zu jeder Zeit zu gewährleisten.

An den Hauptabsperrungen der Augsburger und Münchener Straße sind große Hinweistafeln ergänzt worden. Diese sollen verdeutlichen, dass die Zufahrt zu Geschäften, Praxen, Apotheken, Gasthäusern, Wohnungen usw. für Anlieger bis zur Baustelle erlaubt ist.

Die eigentliche Baustelle erstreckt sich auf je ca. 50 Meter Länge und wandert in entsprechenden Schritten von Nord nach Süd. Bei Nutzung der ausgewiesenen Umleitungsstrecke entlang der Bouttevillestraße gelangt man entweder über die nördliche oder aber über die südliche Streckenführung zu den meisten Gebäuden.

An Bushaltestellen am Marktplatz darf bald geparkt werden

Sobald die Bgm.-Wohlgeschaffen-Straße von der Münchener Straße aus voll gesperrt werden muss, wird man diese bisherige Einbahnstraße für Anlieger in beiden Richtungen freigeben. Diese können dann von Osten über die Luitpoldstraße bis zur eigentlichen Baustelle einfahren. Wegen der Restbreite wird in diesem Zeitraum das Halten und Parken auf dem Seitenstreifen aber untersagt werden. Der Markt Mering bittet hier um niedrige Geschwindigkeiten und besondere Umsicht.

Im Laufe der kommenden Woche werden auch die Bushaltestellen am Marktplatz, die aktuell nicht für Busse genutzt werden, zum Parken freigegeben. Autofahrer erkennen dies an den abgedeckten Haltestellenschildern bzw. verhüllten Haltverboten in diesem Bereich. Die Gemeinde bittet aber, diese Plätze nur für die tatsächliche Dauer der Einkäufe und Erledigungen zu nutzen. Der Wochenmarkt am Freitag wird, auch während der Bauphase, auf dem Marktplatz durchgeführt.

Die Müllabfuhr kann die meisten Abstellplätze noch anfahren. Dort, wo dies nicht möglich ist, werden Mitarbeiter der Baufirma vor der Leerung bereitgestellte Tonnen an die nächste Einmündung stellen und nach Leerung zurückbringen. (AZ)