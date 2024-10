Trachtentheater Mering begeistert mit „Lügen haben hübsche Beine“ und zieht alle Generationen an

Bauerntheater, das ist doch nur etwas für ältere Menschen? Wer zum Theaterstück „Lügen haben hübsche Beine“ ins Vereinsheim des Trachtenvereins Almarausch am Wochenende kam, der merkte sehr schnell, dass dieses Genre Jung und Alt gleichermaßen anspricht. Spielleiter Tobias Eppeneder und sein Team hatten sich ein Stück ausgesucht, das durchaus anspruchsvolle Passagen für die Laiendarstellerinnen und -darsteller aufbot. Doch sie wurden dem Stoff gerecht und überzeugten mit ihrer schauspielerischen Leistung das Publikum. Im Vorfeld der Aufführung hatte Eppeneder schon angekündigt, dass das Heimattheater die Möglichkeit bietet, drei Stunden der harten Wirklichkeit zu entfliehen und sich gut unterhalten zu lassen. So war es dann auch.

Icon Galerie 19 Bilder Das sind die Bilder vom Premierenwochenende im Meringer Trachtenheim.

Darum geht es beim Stück in Mering

Alles dreht sich um die Familie von Jakob Krauterer (Stefan Brunnhuber), der auf seinem Hof mit seiner Frau Emma (Katharina Graf) und den drei Töchtern Heidi (Katrin Kieferle), Vreni (Christina Müller) und Moni (Nicole Metken) lebt. Doch der Gemüseanbau wirft nicht genügend Geld ab. Der Hofherr geht nämlich lieber zum Schwarzfischen, statt Kraut zu hobeln. Die Schulden sind hoch. Gerichtsvollzieher Walter Zumbach (Ludwig Huber) und Dorfpolizist Franz Möckl (Tobias Eppeneder) gehen fast täglich bei den Krauterers ein und aus. Natürlich bleibt den jungen Herren der Liebreiz der drei Töchter nicht verborgen und statt nur Rechnungen und Strafzettel auszustellen, machen sie schon bald den hübschen Damen eindeutige Avancen.

Dabei will Nachbar Matthias Wettstein (Albert Müller) eigentlich lieber seinen Sohn Toni (Martin Mayr) mit einer der Töchter verheiratet wissen. Bei ihm hat die Familie Krauter zudem noch einige Rechnungen offen. Wettstein ist aber selbst gerne ein Langfinger und bedient sich gerne auf den Gemüsefeldern und Apfelbäumen der Krauterers.

Zwischen all den turbulenten Ereignissen rund um die Familie Krauterer ist da noch Hausiererin Moidl (Martina Neumair), die mit ihrer liebenswerten, manchmal auch ein bisschen zu neugierigen Art, ebenfalls für das ein oder andere Missverständnis sorgt. Gut, dass am Ende Doktor von Rötel (Werner Baka) mit seiner ausgleichenden Art, wenigstens eine Lösung für ein drängendes Problem bieten kann.

Icon Vergrößern Spielleiter (Tobias Eppeneder) ist überzeugt, dass die Figur des Bauern Krauterer für Stefan Brunnhuber rechts, eine Paraderolle ist. Foto: Eva Weizenegger Icon Schließen Schließen Spielleiter (Tobias Eppeneder) ist überzeugt, dass die Figur des Bauern Krauterer für Stefan Brunnhuber rechts, eine Paraderolle ist. Foto: Eva Weizenegger

Zwei „altgediente Hasen“ kehren zurück zum Trachtentheater

Neben dem bewährten Schauspielerteam haben mit Stefan Brunnhuber und Martina Neumair zwei „alte Hasen“ wieder zum Trachtentheater zurückgefunden. „Der Krauterer ist eine Paraderolle für unseren Brunni“, meinte dann auch Eppeneder. Als Spielleiter freute er sich über die bunte Mischung in seiner Truppe. Es ist seinem Talent zu verdanken, die richtigen Stücke auszuwählen und auch die Figuren passgenau für die Darstellerinnen und Darsteller zu besetzen, sodass jeder in seiner Rolle glänzen kann. Der Erfolg des Stücks ist keine Einzelleistung, sondern dem Zusammenspiel aller Akteure vor und hinter der Bühne zu verdanken. Dabei erwähnt Eppeneder auch die Souffleuse Rosemarie Metken, Maske und Frisuren von Franziska Hörmann, Simone Lidl und Simone Bader sowie Katharina Müller. Die Beleuchtung und Tontechnik liegen in den Händen von Maximilian Müller und Andreas Vötter.

Damit auch Seniorinnen und Senioren mit Handicap die Vorstellung besuchen konnten, übernahm das Bürgernetz Mering den Fahrdienst für Sonntagnachmittag.

Aufführungstermine sind: Samstag, 19. und 26. Oktober, um 19.30 Uhr, Sonntag, 20. und 27. Oktober, um 17.30 Uhr. Karten gibt es unter tickets@trachtenverein-mering.de oder telefonisch Sonntag bis Dienstag von 18 bis 20 Uhr bei Jutta Hörmann unter 08233/9720.