Umstrittene Abstimmung über den Welt-Raum Mering war rechtmäßig

Plus Die Stimme von Weltladen-Leiterin Petra von Thienen gibt bei Zuschuss-Entscheidung den Ausschlag. Kritiker sahen persönliche Beteiligung.

Der Meringer Weltladen zieht die kommenden Wochen in das ehemalige Haushaltswarengeschäft Bösl um. Verbunden damit ist auch die Anmietung eines größeren Veranstaltungsraums, genannt Welt-Raum. Für diesen hat der Finanzausschuss vor Kurzem einen Mietzuschuss von maximal 2600 Euro gewährt, um im ersten Jahr eine mögliche Finanzierungslücke abzudecken. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus mit sieben zu sechs Stimmen und sorgte auch im Nachhinein noch für Diskussionen. Kritiker zogen sogar die Rechtmäßigkeit der Entscheidung infrage.