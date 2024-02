Verkehr, Wertstoffhof und Schulzentrum sind Themen beim Aschermittwoch

Beim politischen Aschermittwoch in Mering spricht traditionell Landrat Klaus Metzger. Zwischen Kreispolitik und örtlichen Anliegen gibt es einige Schnittmengen.

Die Kreisumlage soll 2024 um einen Punkt auf 49 Prozent steigen. Wie Landrat Klaus Metzger beim politischen Aschermittwoch der CSU in Mering darstellte, ist dies auf das immense Defizit der Kliniken an der Paar zurückzuführen. Beide Häuser seien aber notwendig, da die Universitätsklinik in Augsburg, die fehlenden Kapazitäten nicht auffangen könne.

In 2024 erwarte man nur für die Kliniken ein Defizit von etwa 10 Millionen Euro. Weitere 12 Millionen Euro kämen durch den ÖPNV hinzu. Dabei dürfe, so Bürgermeister Florian Mayer, die Umlage aber nicht über 50 Punkte steigen, da viele Kommunen schon jetzt Schwierigkeiten bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben hätten.

Gemeinsamer Wertstoffhof für Mering und Kissing ist weiter das Ziel

Für die Umgestaltung des Verkehrsraums im Ortszentrum und den Bebauungsplan „Mering Zentrum“ ist die Gemeinde auf eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer angewiesen, so Bürgermeister Florian Mayer. Dies sei auch der Wunsch der Meringer Bevölkerung, wie sich unter anderem bei der jüngsten Befragung aller Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren zeigte.

Als drittes Thema sprach Mayer die Überlegungen zum Bau einer interkommunalen Wertstoffsammelstelle mit Lager für Bauaushub an, die gemeinsam mit dem Landkreis zwischen Kissing und Mering realisiert werden soll. Dafür benötigt es nun eine baurechtliche Lösung. Mayer dankte dem Landrat und Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner hier für ihren seinen Einsatz.

Landrat Klaus Metzger, dankte Bürgermeister Florian Mayer für sein Engagement: „Es geht in Mering was voran, endlich.“ Der Landrat sprach auch eine Erweiterung des Meringer Gymnasiums an. Diese sei abhängig von den realisierbaren Sportkapazitäten, eine Sanierung der Realschule dringender erforderlich. Außerdem investiere der Landkreis Millionenbeträge in das Wechselladerkonzept der Feuerwehren zur Verbesserung des Katastrophenschutzes, auch am Standort Mering. (AZ)