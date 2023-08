Weiterhin keine Fahrkarten am Meringer Bahnhof

Trotz mehrerer Initiativen findet sich keine Lösung für die Fernverkehr-Tickets am Meringer Bahnhof.

Viele Menschen aus den vier Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg-Land, Landsberg am Lech und Fürstenfeldbruck nutzen den Bahnhof in Mering, um ihre Zugreise zu starten und dann in Augsburg oder München in den Fernverkehr umzusteigen. Seit dem Zugbetreiberwechsel im Dezember 2022 ist es am Bahnhof in Mering jedoch nicht mehr möglich, Tickets für den Fernverkehr der Deutschen Bahn zu erwerben.

Grund hierfür sind unter anderem die neuen Bedingungen für den Verkauf von DB-Fahrkarten: Die Deutsche Bahn hat die Verkaufsprovisionen für den konventionellen Vertrieb von DB-Fahrkarten halbiert. Für dritte Unternehmen, in diesem Fall GoAhead, ist es durch diese Entscheidung nicht mehr wirtschaftlich, die Tickets der Deutschen Bahn weiter zu vertreiben.

Gespräche über Meringer Ticketschalter ohne Erfolg

Um eine gemeinsame Lösung zu finden, kam Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko bereits im März dieses Jahres mit Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn Bayern, Klaus-Dieter Josel, dem Geschäftsführer der Firma Go-Ahead Bayern, Fabian Amini, dem Geschäftsführer der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, Thomas Prechtl und Merings Bürgermeister Florian Mayer ins Gespräch. Jedoch ohne Erfolg: Auch nach mehreren Vermittlungsversuchen sei die Deutsche Bahn nicht bereit, die Vertriebsbedingungen so zu gestalten, dass auch Drittunternehmen Fahrkarten der DB kostendeckend vertreiben können.

„Das ist eine enttäuschende Entscheidung der Deutschen Bahn“, fasst Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko die neuerliche Absage zusammen. „Es ist absolut unverständlich, dass die Deutsche Bahn kein Interesse daran hat, den Fahrgästen ein möglichst breites Fahrkarten-Angebot vor Ort machen zu können. So werden wir keine weiteren Fahrgäste für den Schienenverkehr begeistern können.“

Auch künftig keine Tickets in Mering

Der Meringer Bürgermeister Florian Mayer kritisiert die Deutsche Bahn ebenfalls scharf. An den großen Bahnhöfen wie Augsburg dürfen nur Fahrtkarten durch die DB-Fernverkehr selbst verkauft werden, an den kleinen Bahnhöfen vertreibt die Bahn nicht mehr selbst. Die Provisionen für die Vertragspartner seien aber nicht ausreichend, um nur die Vertriebskosten zu decken. Bürgermeister Florian Mayer zeigt sein Unverständnis aber auch darüber, dass der Bayern-Chef der Bahn, Klaus Dieter Josel in seinem Antwortschreiben auf die Möglichkeit des telefonischen Ticketverkaufs verweist, der von der Deutschen Bahn bereits eingestellt wurde.

In drei Schreiben an den Bundesverkehrsminister Volker Wissing, den Vorsitzender der DB Fernverkehr, Dr. Michael Peterson und die Vorsitzende der DB Vertrieb Stefanie Berk, forderten Tomaschko und Mayer die Verantwortlichen nun dazu auf, im Sinne der Fahrgäste zu handeln. „Es liegt einzig und allein an der Deutschen Bahn, dass es in Mering und andernorts keine Fernverkehrstickets mehr zu kaufen gibt“, macht Tomaschko deutlich. (AZ)