Hopfengarten, Kinderflohmarkt, Kiss Cam: Das ist neu beim Volksfest

Beim Volksfest in Mering wird heuer zum Küssen animiert. Erstmals gibt es auch einen Kinderflohmarkt, für den allerdings noch Anmeldungen fehlen.

Der Autoscooter steht schon und am Samstag bauen 20 Mann das große Festzelt auf. Die Vorbereitungen für das Meringer Volksfest laufen auf Hochtouren, damit bis zur Eröffnung am Donnerstag, 25. April alles gerichtet ist. Für den neuen Festwirt Kurt Paiser ist es die Premiere in Mering. Der Volksfest-Profi macht manches anders als bisher.

Als eine Neuerung teilt der Festwirt im Zelt heuer einen sogenannten Hopfengarten ab. Das ist ein separater Bereich am hinteren Ende des Zeltes für die Gäste, die sich lieber unterhalten als auf den Tischen tanzen wollen. "Man kann aber trotzdem alles sehen und kriegt alles mit", verspricht Paiser. Dafür sorgt auch eine große Leinwand. Auf diese werden aus verschiedenen Bereichen des Festzelts Bilder übertragen, die eine 360-Grad-Kamera aufnimmt. "Das ist vor allem was für die jungen Gäste", sagt Paiser. Spätestens dann, wenn die Kamera verliebte Pärchen heranzoomt. Der Festwirt kündigt nämlich eine Kiss Cam an. Die Gefilmten werden also aufgefordert, sich vor dem Festzelt-Publikum zu küssen. "Das kommt gut an!" ist sich Paiser sicher.

Ans noch jüngere Publikum richtet sich der erste Meringer Kinderflohmarkt im Zelt. Dieser soll am Samstag von 10 bis 14 Uhr stattfinden. Der Festwirt stellt im Zelt - also witterungssicher - Tische für die jungen Verkäuferinnen und Verkäufer bereit. Jeder von ihnen erhält außerdem gratis Verköstigung in Form von Pommes oder Spaghetti und Getränken. "Leider gibt es bisher nur eine Anmeldung", bedauert Paiser. Er hofft, dass doch noch einige, die Gelegenheit nutzen um gebrauchte Spielsachen, Bücher oder andere Schätze weiterzuverkaufen. Wer mitmachen will, kann sich unter paiser@t-online.de anmelden.

Markus Söder tritt am Montag beim Volksfest in Mering auf

Das Volksfest auf den Montag als fünften Tag auszuweiten, geht ebenfalls auf den Vorschlag des Festwirts zurück. Er war mit der Idee, hier vielleicht "etwas Politisches" zu veranstalten, auf Bürgermeister Florian Mayer herangetreten. Diesem gelang es, Ministerpräsident Markus Söder für einen Besuch in Mering zu gewinnen. "Man kann ihn mögen oder nicht. Aber eines kann er: und das ist Bierzelt!", sagt Mayer. Das Festzelt fasst offiziell 1500 Menschen. Paiser rechnet damit, dass es beim Söder-Auftritt bis zum letzten Platz gefüllt ist. Etliche Tische wurden für den Abend schon reserviert und es empfiehlt sich, rechtzeitig da zu sein. Einlass ist ab 17 Uhr, Söders Auftritt gegen 19 Uhr.

An Fahrgeschäften gibt es heuer den beliebten Autoscooter, ein Kinderkarussell und laut Paiser noch einige weitere Fahrgeschäfte. Kulinarisch setzt der Festwirt auf regionale Lieferanten. Spätzle und Semmelknödel werden bei seinem Partyservice in Scherstetten selbst gemacht. Die vollständige Speisekarte fürs Meringer Volksfest gibt es auf seiner Internetseite. Die Maß Bier kostet 11,50 Euro.

Für einige Diskussionen, teils auch Kritik, sorgte im Vorfeld die Entscheidung des Festwirts, keine Freimarken für die Vereine auszugeben, die beim Festzug mitlaufen. Beim Vorstellungstermin fürs Volksfest-Programm erklärt er die Hintergründe. "Wenn ich den Vereinen Freimarken gebe, fehlen mir am ersten Abend bei der Bewirtung 8000 bis 10.000 Euro", sagt er. Das könne er sich angesichts stark steigender Preise nicht leisten.

Mehr Freigetränke als je zuvor auf dem Volksfest 2024

Wie der Festwirt auflistet, kostet allein das Festzelt für die fünf Tage in Mering 20.000 Euro. Der Starkstromanschluss sei ebenfalls mit 20.000 Euro angeboten worden. Jede Partyband koste rund 4.000 Euro. Außerdem seien jeweils zwölf Mann Security vorgeschrieben. Paiser ist jedoch froh, dass sich mit der Raiffeisenbank ein Sponsor gefunden hat, der nun doch noch die Freimarken im gewohnten Umfang ermöglicht. "Wir freuen uns, dass wir hier etwas Gutes tun können. Wir fördern unsere Vereine ja schon immer", sagt Raiffeisenbank-Vorstand Arnulf Ringler. Eine langjährige Unterstützerin des Volksfestes ist Christina von Grauvogl. Sie und ihre Familie stellen traditionell den Festplatz kostenfrei zur Verfügung.

Im Endeffekt gibt es heuer mehr Freigetränke als je zuvor. Denn die Brauerei Kühbach hatte zuvor bereits angekündigt, den Ausschank zur Eröffnung am Marktplatz auszuweiten. Bereits ab 17 Uhr werden Bier, nichtalkoholische Getränke sowie Brezen gratis am Marktplatz ausgegeben. Kulturbeauftragter Klaus-Dieter Ruf verspricht, dass es dazu ab 17.30 auch Musik gibt, bevor es im Umzug zum Festzelt geht. Dort nimmt gegen 19 Uhr Bürgermeister Florian Mayer den Bieranstich vor. Im Anschluss spielt die Band "Lumpenbacher". Kurt Paiser setzt beim Volksfest in Mering auf routinierte Partybands, von denen viele schon Plärrer-Erfahrung mitbringen.

Das Programm beim Meringer Volksfest 2024 im Überblick





Donnerstag, 25. April: 17 Uhr Eröffnung mit Bierprobe am Marktplatz, Einzug mit Feuerwehrkapelle, Kolpingkapelle, Spielmannszug und Vereinen ins Festzelt , ca. 19 Uhr Bieranstich durch Bürgermeister Florian Mayer ; ab 19.30 Uhr spielen die „Lumpenbacher“

, ca. 19 Uhr Bieranstich durch Bürgermeister ; ab 19.30 Uhr spielen die „Lumpenbacher“ Freitag, 26. April: 10 Uhr Zelteröffnung, ab 11 Uhr Seniorenmittagstisch, ab 13 Uhr Feuerwehrkapelle Mering , ab 18 Uhr Tag der Betriebe & Vereine“ (Tischreservierung unter paiser@t-online.de), ab 19 Uhr mit der Band „The Mercuries“

, ab 18 Uhr Tag der Betriebe & Vereine“ (Tischreservierung unter paiser@t-online.de), ab 19 Uhr mit der „The Mercuries“ Samstag, 27. April: ab 10 Uhr Zelteröffnung und 1. Meringer Kinderflohmarkt im Zelt von 10 bis 14 Uhr (Anmeldung paiser@t-online.de – Standgebühr 1 Euro); ab 14 Uhr: Kinder- und Jugend-Showtanz-Team des SV Mering ; ab ca. 19 Uhr Partyabend mit der Band „ Joe Williams Band “

im Zelt von 10 bis 14 Uhr (Anmeldung paiser@t-online.de – Standgebühr 1 Euro); ab 14 Uhr: Kinder- und Jugend-Showtanz-Team des ; ab ca. 19 Uhr Partyabend mit der „ “ Sonntag, 28. April: 9 Uhr Weißwurst-Frühstück mit der Kolpingkapelle; 10.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Unterhaltung durch Kolping-Kapelle; ab 17 Uhr „Högl Buam“; ab 18 Uhr „Goißentag“ mit verbilligter Kirschgoiß

Montag, 29. April: Zeltöffnung ab 17 Uhr; ab ab ca. 19 Uhr „Politischer Abend“ mit Ministerpräsident Markus Söder und Unterhaltung durch die „Hurlacher“.