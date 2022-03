10.000 Euro für die First Responder in Baindlkirch

Seit 1994 ist die First-Responder-Gruppe bei der Feuerwehr in Baindlkirch im Einsatz. Jetzt wird dringend ein neues Auto gebraucht.

Die Feuerwehr Baindlkirch freut sich über die Spende von 10.000 Euro für das neue Auto der First Responder in Baindlkirch. Im Namen der Volks- und Raiffeisenbank Ried übergab Geschäftsstellenleiterin Martina Bernhard diese großzügige Summe. "Das Team leistet ehrenamtlich anderen Menschen im Notfall medizinische Hilfe. Nun aber brauchen sie ein neues Auto, und wir wollen sie dabei unterstützen", sagte sie bei der Übergabe. Kommandant Franz Guha war überwältigt von Freude: "Wir sind sprachlos und freuen uns riesig über dieses Zeichen der Dankbarkeit und Unterstützung."

Baindlkirch: First Responder erhalten Geld für ein neues Auto

Als die First Responder Anfang Dezember 2021 den Spendenaufruf starteten, konnten sie sich noch gar nicht vorstellen, wie viel Spenden und Zuspruch sie durch die Bevölkerung der Region bekommen, so der Rettungssanitäter. Dass die Unterstützung so hoch ausfiel, freute nicht nur den Vorsitzenden Markus Kurz von den First Respondern: "Wir bedanken uns für die tolle Unterstützung und die super Idee." Auch bedanken sie sich bei den Initiatorinnen und allen Spendern. "Somit werden wir nun an die Beschaffung des Ersatzfahrzeugs gehen und hoffentlich in den nächsten Wochen mehr berichten können", freuen sich Kurz und Guha.