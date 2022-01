Ried-Baindlkirch

Brand in Baindlkirch und schwerer Verkehrsunfall: Ersthelfer im Dauereinsatz

Bei einem Brand in Baindlkirch am späten Donnerstagabend waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz.

Plus In einem Wohnhaus in Baindlkirch hat es gebrannt, Feuerwehren der Umgebung rückten mit 150 Einsatzkräften an. Während der Löscharbeiten gingen weitere Alarme ein.

Eine turbulente Nacht für die Ersthelferinnen und Ersthelfer des Landkreises - gleich mehrere Alarme gingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein. Der erste Notruf erreichte die Rettungsleitstelle in Fürstenfeldbruck am frühen Donnerstagabend: Rauch in einem Wohnhaus in Baindlkirch. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden rückten an. Nur kurze Zeit später folgt bereits der nächste Alarm.

