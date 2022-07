Die Künstlerin Ingeborg Kühn stellt im Rieder Rathaus aus

Einen regen Zulauf gab es bei der Vernissage der "Telefonnotizen" im Rieder Rathaus. Die Ausstellung der Künstlerin Ingeborg Kühn ist bis zum Dezember zu sehen.

Ungewohnte Ansichten im Rieder Rathaus: Statt der weißen Wände blicken Figuren, die mit Telefonnotizen übersät sind, auf die rund 40 Besucherinnen und Besucher. Der Wunsch der Künstlerin Ingeborg Kühn, dass die Gäste Spaß und Freude bei ihren Werken empfinden, wird bereits beim Betreten im Haus an der Sirchenrieder Straße erfüllt. Ausrufe wie "Sind das lauter kleine Zettel?" oder "Das schaut ja toll aus" bis hin zu "Was will uns die Künstlerin damit sagen?" sind zu hören.

Auf die vielen Fragen ging dann auch gleich der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, Franz-Josef Mayer, bei der Eröffnung der Vernissage ein. "Die Künstlerin Ingeborg Kühn will mit ihrer Kunst die heutige Zeit reflektieren", sagte er und wies auf das Bild "Verschmutzte Meere" am Eingang des Rathauses, auf dem Fische aus lauter winzigen Plastikteilchen zu sehen sind. Auf dem Bild einer jungen Frau, die mit Telefonnotizen übersät ist, will Ingeborg Kühn auf den Menschen im Internetzeitalter hinweisen und sagen, "Schau, wie viel Müll an dir klebt".

Das großformatige Lieblingsbild der Künstlerin Ingeborg Kühn, die gerade im Rieder Rathaus ausstellt, ist eine Frottage von einem Felsen in Norwegen. Foto: Christine Hornischer



Kümmerin Claudia Bordon-Vieler, Initiatorin der Ausstellung, welche im Rahmen der Aktion Kunst & Kultur von und mit Senioren stattfindet, war begeistert von den Kunstwerken, die entweder mit der Kettensäge, auf Stein oder auf Papier entstanden sind. "Seit 2006 lebt Ingeborg Kühn in Ried", wusste Bordon-Vieler, sie habe damit die Gemeinde "um einiges bunter" gemacht. Da das Rieder Rathaus eine neue Telefonanlage bekommen hat, passe diese Ausstellung hervorragend in den Kontext.

In ihrem Lieblingsbild sieht die Künstlerin eine Parallele von heute zu den Menschen vor tausend Jahren. Abgebildet auf dem großformatigen Bild ist eine Frottage von einem Felsen in Norwegen. Vor vielen tausend Jahren haben Menschen auf der ganzen Welt Gesteinsritzungen hinterlassen. Was die Ritzungen im Inneren der Figuren bedeuten sollen, weiß man nicht mehr. "Genau wie meine Telefonnotizen", sagt die Künstlerin. "Auch ich kann die Gespräche anhand der Linien nicht mehr nachvollziehen."

Ingeborg Kühns Werkegeben lassen dem Betrachter Raum

Ihr Motto: Gefühle mit Farben und Formen ausdrücken. In jedem ihrer Werke spiegeln sich ihre Innen- und Gefühlswelten wider. "Mit dem Pinsel oder meinen Händen oder der Kettensäge verarbeite ich meine Erlebnisse", sagt die Künstlerin. Ingeborg Kühns feinsinnige Werke geben dem Betrachter Raum, Eigenes in der Fantasie entstehen zu lassen. "Ich betrachte meine Welt mitunter etwas verfremdet, versuche neue Blickwinkel und Sehweisen festzuhalten", erklärt die gebürtige Münchnerin.

Die Ausstellung "Telefonnotizen" der Künstlerin Ingeborg Kühn im Rieder Rathaus bis zum Dezember zu sehen. Die Öffnungszeiten: Dienstag, 7.15 Uhr bis 12 Uhr, Donnerstag, 14 Uhr bis 18 Uhr, Freitag, 7.15 Uhr bis 12 Uhr und nach Vereinbarung.