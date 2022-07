Eine 80-Jährige stellt in Ried lebensgroße Skulpturen und große Gemälde aus

Die Arbeiten von Ingeborg Kühn sind ab 23. Juli im Rieder Gemeindefoyer zu sehen. Für die Schau "Telefonnotizen" hat die Künstlerin sogar zur Kettensäge gegriffen.

Die Gemeinde Ried ist kreativ - das zeigt sie eindrucksvoll mit den Kunstausstellungen im Rathaus. Am Samstag, 23. Juli, ab 18 Uhr feiert die Rieder Künstlerin Ingeborg Kühn Vernissage mit ihrer Ausstellung "Telefonnotizen". "Kunst ist eine Reflexion der Zeit", sagt die Künstlerin. "Das Leben an sich ist eine Abstraktion, und meine Kunst ist ein Versuch einer Berührung mit diesen Werten." Ausgehend von der Malerei hat die Künstlerin ihre Suche mit Bildhauerei Stein und Holz, Kettensägenarbeiten und Skulpturen dreidimensional fortgesetzt.

Seit frühester Kindheit war Ingeborg Kühn von Kunst wie besessen. Schon als kleines Mädchen hat sie gemalt. Eine Erinnerung mag sie besonders gern. Eine Nachbarin, eine Bildhauerin, hat Puppen für Puppenspiele gebastelt. Bereits mit zwölf Jahren war ihr Kühn eine fleißige Hilfe. "Später habe ich an der Schule meiner Tochter Aufführungen gegeben und auch Geschichten dazu erfunden", strahlt die Frau.

Rieder Künstlerin arbeitete bei Siemens in der Designabteilung

Nach einer zehnjährigen Tätigkeit bei Siemens in der Designabteilung blieb die zweifache Mutter wegen ihrer Kinder zu Hause. Da ihr Nichtstun nicht lag, malte sie. Seit Beginn ihrer Malerei dominiert bei ihr die Idee, unterschiedliche Ebenen in der Malerei zu erforschen. Dabei setzt sie auf die Erfahrungswerte, die sie im Laufe ihres Lebens gesammelt hatte. "Ich erfinde nichts, alles ist schon vorhanden. Ich muss nur wieder sehen lernen", ist sie überzeugt.

Am Anfang standen in ihrer Kunst Steine mit interessanten Einschlüssen. "Ich malte sie auf Leinwand und verband die Linien miteinander", erzählt sie. Dabei rutschten die Umrisse der Steine in den Hintergrund. "Indem ich die aber wieder zurückholte, ergab sich wieder eine neue Ebene", versucht sie ihrer Arbeit Worte zu geben. Dann kam die Farbe in den Zwischenräumen - und wieder entstanden neue Ebenen. "Wenn ich die Bilder lange genug betrachtete, entdeckte ich gegenständliche Formen, die ich dann miteinander zu Figuren verband."

Eines ihrer Betätigungsfelder neben Marmor- oder Holzarbeiten nennt die Künstlerin "Zellteilung". Schon als junges Mädchen malte sie beim Telefonieren kleine Grafiken. Diese setzte sie aneinander und führte das Prinzip der Steine weiter, verband die Striche, füllte die Zwischenräume mit Farbe aus, und schon entstanden neue Figuren. Nach einer endlosen Folge von Experimenten beklebt sie heute sogar Holzskulpturen, um den Menschen im Internetzeitalter darzustellen und zu sagen "Schau, wie viel Müll an dir klebt".

Gekritzel beim Telefonieren kommt zu neuer Geltung

Ob eine Kugel, die die 80-Jährige aus Kirschholz fast kugelrund gesägt hat, und die nun mit Telefonnotizen übersät ist oder der schwarze Mann, der aus winzigen kleinen Notizen entstanden ist - Ingeborg Kühn lädt mit ihren Werken zu unterschiedlichen Sichtweisen ein. Ein Effekt, den man von den sogenannten mehrdeutigen Figuren kennt, wie beispielsweise die alte und die junge Frau, je aus welcher Perspektive man auf das Bild schaut.

Das verlangt natürlich viel Zeit und Geschick beim Arbeitsprozess. "Ich schaue einen Stein oder die Telefonnotizen so lange an, bis sie mir etwas sagen", erklärt die Künstlerin. Das Besondere an ihrer Kunst ist wohl, dass sie so vielfältig ist und es daher so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sie zu interpretieren. Aber im Rieder Rathaus wünscht sie sich bloß eines: "Dass die Gäste Spaß und Freude bei meinen Werken empfinden."

Info: Die Ausstellung "Telefonnotizen" der Künstlerin Ingeborg Kühn ist bis zum Dezember zu sehen. Sie befindet sich im Rathaus Ried, Sirchenrieder Str. 1. Öffnungszeiten: Dienstag: 7.15 Uhr bis 12 Uhr, Donnerstag: 14 Uhr bis 18 Uhr, Freitag: 7.15 Uhr bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. Parken kann man unterhalb auf dem Edeka-Parkplatz.