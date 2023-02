Tödlicher Wohnhausbrand in Ried: Das sagen die Einsatzkräfte

Plus 110 Feuerwehrkräfte kämpfen gegen einen Brand in Ried (Kreis Aichach-Friedberg). Eine Bewohnerin stirbt. Der Einsatzleiter berichtet, wie der Einsatz ablief.

Über 110 Feuerwehrkräfte sind seit 6 Uhr morgens im Einsatz und versuchen, das Feuer zu löschen. Mit Atemschutzgeräten ausgestattet, durchsuchen sie mehr als eine Stunde lang das brennende Doppelhaus in Ried auf der Suche nach einer Bewohnerin. Doch die Frau, die sich im Dachgeschoss aufgehalten hatte, erliegt einer Rauchvergiftung. Christoph Weiß, Einsatzleiter und Kommandant der Rieder Feuerwehr, beschreibt die Situation.