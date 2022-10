Schmiechen

07:00 Uhr

Ein Schmiechener bringt die urbane Idee des Co-Working-Space aufs Land

Plus Pappeln, Pferde und PC – diese Kombination ist für Helmut Wirths kein Widerspruch. Bei seinem Projekt soll eine moderne Form der Bürogemeinschaft entstehen.

Von Michael Eichhammer Artikel anhören Shape

In den großen Städten wie Augsburg und München sind sogenannte Co-Working-Spaces längst gang und gäbe. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständige mieten dabei einen Arbeitsplatz in einer Art externer Bürogemeinschaft. Immobilien-Unternehmer Helmut Wirths aus Schmiechen bringt dieses Konzept nun aufs Land. Die Idee kam bei der Kommune sofort sehr gut an. Mittlerweile ist das Gebäude schon weit fortgeschritten. Der Bauherr hofft, dass der 500 Quadratmeter große Co-Working-Space in Schmiechen Ende dieses Jahres an den Start geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen