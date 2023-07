Schmiechen

06:00 Uhr

Wer hat aus Schmiechen über die Gründe für den VG-Austritt geplaudert?

Mering ist nicht einverstanden, dass Schmiechen aus der gemeinsamen Verwaltungsgemeinschaft austreten will. Das sorgte in Schmiechen für neue Spannungen.

Plus Die Wogen in Schmiechen gehen wegen des Austritts aus der Verwaltungsgemeinschaft noch einmal hoch. Und niemand will darüber mit einem Meringer Gemeinderat gesprochen haben.

Offensichtlich herrscht in Schmiechen Unzufriedenheit mit der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mering. Die kleinere Kommune will deshalb eine neue VG mit Merching bilden. Doch was genau die Gründe sind, sagt keiner so richtig. Im Meringer Gemeinderat berichtete Mathias Stößlein (UWG) Anfang Juli, er habe mit mehreren Gemeinderäten aus Schmiechen gesprochen. Die Antworten seien ausweichend gewesen, er habe jedoch eine deutliche Unzufriedenheit herausgehört. Diese Aussage, über die unsere Redaktion auch berichtet hat, sorgte nun für neuen Wirbel in Schmiechen. Denn dort will angeblich niemand mit dem Meringer Gemeinderat gesprochen haben. Wer ist also der "Verräter"?

Die Angelegenheit kam bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schmiechen auf den Tisch, als die eigentliche Tagesordnung bereits abgeschlossen war. Peter Zerle meldete sich dazu zu Wort. Er betonte, dass er nicht mit Mathias Stößlein gesprochen habe. Er habe auch unter den anderen Gemeinderäten herumgefragt und niemanden gefunden, der dem Meringer UWG-Rat eine Auskunft gegeben habe. Auch in der Sitzung blieb es still und keiner bekannte sich als "Informant" des Meringer Gemeinderates.

