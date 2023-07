Mering

Mering sagt nein zu Schmiechens VG-Austritt

Plus Schmiechen will mit Merching eine neue Verwaltungsgemeinschaft gründen. Warum Mering nach äußerst kontroverser Diskussion die Zustimmung verweigert.

Von Gönül Frey

Schmiechen möchte die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mering verlassen und eine neue mit Merching gründen. Darüber müssen alle anderen Mitgliedsgemeinden der bestehenden VG abstimmen. Steindorf hat bereits das Okay gegeben. Nun stand die Entscheidung in Mering an. Bürgermeister Florian Mayer stellte die Zustimmung einleitend als reine Formalität dar. Das sahen viele im Gemeinderat ganz anders.

Es gehe im Wesentlichen darum, ob die VG Mering nach dem Austritt noch leistungsfähig wäre, so Mayer. "Und das kann man nur bejahen", meinte er. Man dürfe es sich nicht so einfach machen und den Austritt einfach abnicken, hielt SPD-Fraktionssprecher Andreas Widmann entgegen. Zwar entscheide am Ende der Bayerische Landtag. "Aber nur wenn wir unsere Position darlegen, kann der Landtag gut abwägen", erklärte der SPD-Sprecher: "Wir stehen zu dieser VG und wollen sie so behalten, wie sie ist".

