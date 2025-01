So wird man seinen Christbaum wieder los

So schön ein geschmückter Weihnachtsbaum im Wohnzimmer über Weihnachten auch ist – irgendwann im Januar ist es an der Zeit, die Tanne wieder aus dem Haus oder der Wohnung zu räumen. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist es an verschiedenen Stellen möglich, den Baum zu entsorgen. Man kann ihn allerdings auch abholen lassen.

An diesen Stellen können Christbäume entsorgt werden

Christbäume können an mehreren Wertstoffsammelstellen zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben werden, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Diese Annahmestellen gibt es in Aichach, Aindling-Todtenweis, Dasing, Friedberg, Kissing und Mering. Hier die Adressen und Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Landkreis:

Aichach: Augsburger Straße, 86551 Aichach, Montag 15 bis 18 Uhr, Dienstag 14 bis 17 Uhr, Mittwoch 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 14 Uhr

Aindling/Todtenweis: Am Bachanger, Todtenweis, Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr

Dasing: Laichwiesenweg 5, 86453 Dasing, Dienstag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr

Friedberg: Am Lueg ins Land, 86316 Friedberg, Dienstag bis Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 14 Uhr

Kissing: Moosstaudenweg, 86438 Kissing, Montag und Freitag 12.30 bis 16 Uhr, Samstag 9 bis 13.30 Uhr

Mering: Hermann-Löns-Straße 60, 86415 Mering, Montag und Dienstag 15 bis 19 Uhr, Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr

Die Bäume müssen frei von Dekoration, Lametta oder Lichterketten sein, für die Abgabe fällt außerdem eine Gebühr von 4 Euro pro Baum an. Die Bezahlung an den Sammelstellen läuft bargeldlos.

Pfadfinder holen in Friedberg und Aichach Christbäume ab

Wer seinen Baum nicht selbst entsorgen möchte oder kann, für den bieten die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) in Friedberg eine Abhol-Aktion an. Am Samstag, 11. Januar, sammeln die Mitglieder der DPSG im gesamten Stadtgebiet Bäume ein. Die Anmeldefrist für das Angebot ist bereits abgelaufen.

Wer sich für die Abholaktion angemeldet hat, sollte seinen Baum mit dem angebrachten Abholzettel bis spätestens 9 Uhr an den Straßenrand stellen. Wer noch nicht gezahlt hat, wird gebeten, die Kosten in Höhe von vier Euro an dem Baum zu befestigen.

Auch in Aichach holen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG Weihnachtsbäume ab. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 8. Januar. Auch hier werden die Bäume am Samstag ab 9 Uhr abgeholt. Wer sich noch anmelden möchte, kann das über ein Online-Formular tun. Wer sich für die Abholaktion angemeldet hat, wird gebeten, die Kosten in Höhe von drei Euro an den Baum zu hängen.