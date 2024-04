Mering

Die Freimarken fürs Meringer Volksfest sind gerettet

Der Meringer Festzug zum Volksfest macht immer viel her. Für die Vereine, die in Tracht mitlaufen, gibt es als Dankeschön immer Freimarken fürs Festzelt.

Von Gönül Frey

Schon oft mussten die Meringerinnen und Meringer die letzten Jahre um ihr beliebtes Volksfest bangen. Erst kam Corona, dann musste es ausfallen, weil sich kein Festwirt fand. Im Vorjahr gab es zum Glück wieder Geselligkeit im Zelt. Doch der neue Wirt erwies sich als überfordert. Heuer soll es der Profi Kurt Paiser richten, am 25. April startet das Meringer Volksfest. Angesichts steigender Kosten hat dieser allerdings die finanzielle Beteiligung beim Seniorennachmittag sowie die Freimarken für die Vereine, die beim Umzug mitlaufen, beendet. Doch jetzt hat Bürgermeister Florian Mayer gute Nachrichten.

Der Umzug vom Marktplatz zum Volksfestplatz zur Eröffnung hat in Mering Tradition und macht ordentlich was her. Fesch in Tracht und oft auch mit Fahnenabordnung laufen die Vereine Richtung Reifersbrunner Straße. Als Dankeschön für die Mitwirkung haben die Vereine dafür immer Freischeine für ein Getränk erhalten. Doch der neue Festwirt kann das nicht mehr leisten, wie er gegenüber der Gemeinde vermittelte. "Die Kosten sind in den vergangenen Jahr gewaltig gestiegen", zeigt sich Bürgermeister Mayer verständnisvoll. Allein die Bereitstellung des Stromanschlusses koste beispielsweise 4000 Euro. Und immerhin übernehme der Festwirt weiterhin die Verpflegung der Kapellen.

