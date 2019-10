vor 57 Min.

Der BC Rinnenthal II stellt ein Quartett

Gleich acht Spieler der Wochenauswahl der A-Klasse Ost kommen von Teams aus dem Altlandkreis. Zwei Ligen gehen leer aus, in einer fällt das Voting flach.

Von Peter Kleist

Die Fußballfans aus der Region konnten wieder unter www.fupa-schwaben.net, dem Mitmachportal für Amateurfußball, das in Schwaben von der Augsburger Allgemeinen betrieben wird, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Diesmal schafften es 20 Spieler aus dem Verbreitungsgebiet der Friedberger Allgemeinen in die „Elf der Woche“.

Kein Meringer und kein TSV-Akteur dabei

Leer gingen an diesem Spieltag nur drei Klassen aus. Die Wochenauswahl der Landesliga Südwest und der Bezirksliga Süd kam ohne Meringer bzw. Friedberger Spieler aus und in der B-Klasse Aichach wurde mangels Beteiligung keine Elf der Woche erstellt.

Dafür schafften es zwei Stätzlinger unter die Top-Elf der Bezirksliga Nord, nämlich Robin Widmann und Simon Adldinger, die mit ihren Toren den 3:1-Sieg über Wertingen sicherstellten. In den Kreisligen wurde jeweils ein Landkreiskicker erwählt. In der Augsburger Gruppe Jonas Graf vom Kissinger SC und in der Ost-Gruppe Julian Büchler vom BC Rinnenthal. Ein ganzes Trio des TSV Merching fand sich in der Elf der Woche der Kreisklasse Augsburg–Mitte: Jürgen Pestel, Moritz Willis und Alexander Drexl. Dass es Benjamin Kandler in die Auswahl der Kreisklasse Aichach schaffte, verwundert niemand – er hatte zum zweiten Mal in Serie in einem Spiel drei Tore erzielt.

Acht Spieler in der A-Klasse Ost

Die meisten Akteure aus dem Landkreis fanden sich fast schon traditionell in der Elf der Woche der A-Klasse Ost – diesmal immerhin acht Spieler. Die Hälfte davon kommt vom BC Rinnenthal: Matthias Bauer, Patrick Treffler, Alexander Demel und Torhüter Peter Rinauer schafften den Sprung. Zudem finden sich Noah Rech (SV Mering II), Dominik Palluch (TSV Dasing II) sowie Benjamin Heim und Johannes Huber (beide Sportfreunde Friedberg) im Topteam der Woche. In der A-Klasse Mitte ist dagegen Dominik Gentgen der einzige Landkreisfußballer, der genügen Stimmen erhielt. Dafür schaffte es in der B-Klasse Aichach-Neuburg ein Trio des TSV Mühlhausen II: Miran Shabani, Mario Zwiekopf und Konstantin Keil.

