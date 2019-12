vor 48 Min.

Ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk für David Galbas

David Galbas gewinnt die letzte Abstimmung des Jahres 2019. Der 16-Jährige Tischtennisspieler erfährt von seiner Mutter von seinem Erfolg.

Von Peter Kleist

Es war ein zusätzliches und gänzlich unerwartetes Weihnachtsgeschenk für den 16 Jahre alten Kissinger David Galbas. Das große Tischtennistalent gewann die letzte Sportlerwahl der Friedberger Allgemeinen im Jahr 2019 und durfte damit auch die Auszeichnung „Sportler des Monats“ unter den Weihnachtsbaum legen.

Die Mutter hatte in der Weihnachtsausgabe unserer Zeitung die Meldung gelesen , dass ihr Filius die Abstimmung gewonnen hatte und dem Teenager dann die gute Nachricht übermittelt.

"Ich habe mich sehr darüber gefreut!"

„Das war wirklich noch ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk, über das ich mich schon sehr gefreut habe“, meinte der talentierte Tischtennisspieler, der in diesem Jahr einige Erfolge aufzuweisen hat. Bei den Augsburger Kreismeisterschaften holte er beispielsweise unlängst den Titel. Außerdem spielt er im Rahmen einer Jugendkooperation zwischen dem Kissinger SC und dem TSV Merching in einer Mannschaft in der Bezirksoberliga. Gemeinsam mit David Hoksch und Johannes Steinhart bildet David Galbas das erfolgreiche Trio, das ungeschlagen auf Platz eins steht und den Aufstieg in die Bayernliga anstrebt.

Überrascht vom eindeutigen Voting

Überrascht war der Gymnasiast, der die 11. Klasse des Rudolf-Diesel-Gymnasiums in Augsburg besucht, vor allem davon, wie klar er die Abstimmung gewonnen hatte. „Ich hatte absolut nicht erwartet, dass so viele für mich abstimmen. Ich war schon überrascht, wie schnell so viele Stimmen zusammenkamen“, meinte der Teenager. Natürlich habe die ganze Familie mitgeholfen und man hat auch die Wahl über die sozialen Medien geteilt, erzählte der glückliche Sieger. „Und natürlich haben auch die beiden Vereine Kissinger SC und TSV Merching mitgeholfen“, freute sich David Galbas.

Dank dieser Unterstützung brachte es David Galbas auf 427 Klicks im Internet, womit er deutlich vor seinen Konkurrentinnen – der Friedberger Hundesportlerin Sabrina Olbrich (341) und der Friedberger Trampolinturnerin Emily Ullmann (189) – lag. Auch bei den Anrufen wurden mit 84 die meisten für den Kissinger Teenager gezählt. Hier brachte es Emily Ullmann auf 51, Sabrina Olbrich auf deren 21. Etwas knapper ging es bei den Votings per SMS zu: 54 gingen für David Galbas ein, 52 für Emily Ullmann und 14 für Sabrina Olbrich. Somit lag der Kissinger in allen drei Teilbereichen vorn und siegte mit der maximal möglichen Punktzahl von 45 vor Emily Ullmann (34) und Sabrina Olbrich (32).

Überschwänglich gefeiert wurde der Erfolg trotz aller Freude nicht, es war eben einfach noch ein schönes zusätzliches Weihnachtsgeschenk.

In den Ferien geht's noch nach Ulm

In den Ferien haben David Galbas und seine Teamkollegen zwar Pause, aber ganz will er den Tischtennisschläger nicht aus der Hand legen. „Vielleicht trainieren wir mal ganz spontan, wir haben ja den Hallenschlüssel“, meinte er. Das reguläre Training beginnt erst nach den Ferien wieder, das erste Punktspiel in der Bezirksoberliga steht erst wieder am 8. Februar an.

In den Weihnachts-Ferien aber gibt es noch ein Event, auf das sich der Teenager besonders freut: das Pokalfinale der Tischtennis-Bundesliga am Samstag, 4. Januar. „Da fahren wir schon seit einigen Jahren immer hin. Der Kissinger SC organisiert die Fahrt und Kinder und Jugendliche dürfen umsonst mit“, erzählte Galbas.

