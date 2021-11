Mering bejubelt Herbstmeisterschaft

MSV-Kickerinnen schlagen die SG Rinnenthal/Ottmaring mit 4:2

Jubeln bei den Fußballspielerinnen des SV Mering. Mit einem 4:2-Erfolg im Derby gegen die SG Rinnenthal/ Ottmaring sicherte sich der MSV die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga Augsburg.

Allerdings kamen die Gäste, die auf Platz drei liegend, ebenfalls zu den Topteams der Liga zählen, besser ins Spiel. Nach rund einer halben Stunde nutzte Carina Bradl einen Ballverlust der Meringerinnen zur bis dahin verdienten Führung für die Gäste. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause. Dort musste MSV-Trainer Martin Lidl die richtigen Worte gefunden haben, denn auch dank einer Systemumstellung und zwei Wechseln kamen die Gastgeberinnen ganz anders aus der Kabine. Der SV Mering war nun spielbestimmend. Der verdiente Ausgleich gelang Benita Behrendt in der 52 Minute. Der Führungstreffer zum 2:1 durch Annika Manthey nach einer starken Einzelleistung fiel in der 70 Minute. Aber Ottmaring/Rinnenthal steckte nicht auf. Die Kickerinnen von Trainer Fabian Kistler drängten auf den Ausgleich.

Das Spiel wurde ruppiger in den Zweikämpfen. Aus einem der vielen Freistöße fiel zehn Minuten vor dem Ende der Ausgleich durch Christina Weiß. Postwendend erzielte Benita Behrendt das 3:2. Den Endstand zum 4:2 markierte Elena Lidl mit einem Hackentreffer fünf Minuten vor dem Ende. (AZ)