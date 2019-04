vor 41 Min.

Gastgeber Stätzling holt sich den Cup

Stätzlings C1-Jugend setzt sich im Modus „Jeder gegen Jeden“ durch. Das Turnier der C2-Teams gewinnt Kaufbeuren nach Elfmeterschießen.

Von Andreas Heckmeier

Beim traditionellen Stätzlinger Osterturnier, das heuer bereits zum 49. Mal über die Bühne ging, konnte sich der Gastgeber durchsetzen und gewann den LEW-Cup. Das C2-Turnier am ersten Turniertag entschied die SpVgg Kaufbeuren für sich. Zu Beginn des C2-Turniers gab es vorwiegend torlose Remis zu sehen, erst später fielen genügend Treffer. In der Gruppe A setzte sich die SpVgg Kaufbeuren mit sieben Punkten vor der JFG Augsburg West (5) durch. Der TSV Straßberg (3) und der FC Stätzling (1) belegten die weiteren Plätze. Ebenfalls mit sieben Punkten ging die JFG Glonntal in der Gruppe B als Sieger hervor. Der TSV Nördlingen (4) schaffte aufgrund des direkten Vergleichs mit dem TSV Schwaben Augsburg (4) den Einzug ins Halbfinale. Kaufbeuren gewann das Semifinale gegen Nördlingen mit 6:5 nach Elfmeterschießen, im zweiten Halbfinale siegte Glonntal gegen Augsburg West deutlich mit 4:0. Auch im Finale mussten die Elfmeter entscheiden. Nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit gewann Kaufbeuren gegen Glonntal mit 4:3. Fünfter wurde Straßberg nach einem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Schwaben und Platz sieben holten sich die österreichischen Gäste des SC St. Valentin gegen den FC Stätzling – mit 5:4 nach Elfmeterschießen.

Ungeschlagen zum Sieg

Beim LEW-Cup der C1-Jugendteams setzte sich der Bayernligist FC Stätzling gegen die Konkurrenz im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit vier Siegen und einem Remis verdientermaßen durch. Die Stätzlinger bezwangen Nördlingen mit 4:1, Schwaben mit 2:0, Bobingen mit 3:0 und den FC Günzburg mit 5:0. Nur gegen Kaufbeuren kam der FCS nicht über ein 0:0 hinaus.

Der Endstand: 1. FC Stätzling 13 Punkte, 2. TSV Nördlingen 8, 3. SpVgg Kaufbeuren 8, 4. Schwaben Augsburg 7, 5. FC Günzburg 3, 6. TSV Bobingen 2.

