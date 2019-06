17:02 Uhr

Vielseitig, ausdauernd, wasserfest

Für den Mai stehen eine Leichtathletin, ein Marathonläufer und eine Kanutin zur Wahl. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Favoriten per Internet, Telefon oder SMS ab.

Von Peter Kleist

Wieder einmal hat die Sportredaktion der Friedberger Allgemeinen drei erfolgreiche Athleten ausgesucht und stellt die Ihnen, den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung, nun zur Wahl zum Sportler des Monats vor. Wie die Abstimmung funktioniert und bis wann Sie läuft, lesen Sie unten.

Sabrina Mayer Gerade 16 Jahre alt geworden ist die talentierte und erfolgreiche Leichtathletin der DJK Friedberg. Vor Kurzem wurde sie auf der heimischen Rothenberganlage viermal schwäbische Meisterin in den Disziplinen 100 Meter, Weitsprung, 200 Meter und 100 Meter Hürden. Die Riederin, die derzeit die 10. Klasse des Meringer Gymnasiums besucht, ist vielseitig und demzufolge oft im Mehrkampf unterwegs. So wurde sie 2017 im Blockkampf bei den bayerischen Meisterschaften Dritte, im vergangenen Jahr im Weitsprung bei den bayerischen Titelkämpfen Fünfte und war auch schon bei den süddeutschen Meisterschaften am Start. Weitsprung ist ihre Lieblingsdisziplin und ihre Bestweite steht hier bei 5,34 Metern. Sabrina Mayer begann vor neun Jahren beim Kissinger SC mit der Leichtathletik und wechselte vor sechs Jahren zur DJK Friedberg. Dreimal pro Woche wird trainiert, in den Ferien manchmal auch täglich. „Ich brauche den Sport als Ausgleich zur Schule“, erzählt sie. Und momentan lassen sich Schule und Sport auch noch gut verbinde, die schulischen Leistungen haben unter dem sportlichen Hobby nicht gelitten. Der Teenager will in diesem Jahr auch Siebenkämpfe bestreiten, gerne auch bei den bayerischen Meisterschaften, die Ende Juni in Friedberg stattfinden werden. „Da würde ich gerne starten, habe aber noch keine Quali, weil ich beim ersten Siebenkampf der Saison nicht dabei sein konnte – aber vielleicht klappt’s ja doch“, meint sie. Dass die Form stimmt, zeigte sie zuletzt in München, wo sie mit 15,59 Sekunden eine neue Bestzeit über die 100 Meter Hürden aufstellte. In jedem Fall aber möchte sie auch wieder auf bayerischer und süddeutscher Ebene erfolgreich sein. Zeit für andere Hobbys bleibt kaum, Zeit, um mit Freunden was zu unternehmen, aber schon.

Karl-Heinz Berger Der noch 61-jährige Friedberger durfte unlängst einen ganz besonderen Erfolg feiern: In Lettlands Hauptstadt Riga absolvierte er beim „Tet-Riga-Marathon“ seinen 100. Lauf über die klassische Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern und gehört damit zu einem „besonderen Club“. Erst acht Läufer aus dem Großraum Augsburg haben diese bemerkenswerte Marke geschafft. Karl-Heinz Berger schnürte vor 18 Jahren erstmals richtig die Laufschuhe und fand Gefallen daran. Seit 2008 nimmt er regelmäßig an Marathons teil. „Mich fasziniert am Laufen, dass ich es überall machen kann und dass ich draußen in der Natur bin“, erklärt er. Seine Leidenschaft führte ihn quer durch Europa und auch bis nach Amerika. Zweimal startete er beim New-York-Marathon, einmal beim Space-Coast Marathon in Florida. Weitere Höhepunkte waren Events in Berlin, Istanbul oder Moskau. Auch Läufe, die über die 42-Kilometer hinausgehen, stehen in seiner Vita – neun sogenannte Ultramarathons hat er schon absolviert. Nun, nach dem Erreichen der Hundertermarke, will es der Friedberger etwa langsamer angehen lassen – der nächste Marathon ist für August geplant. „Das Highlight dieses Jahr kommt im November, da laufe ich von Cannes nach Nizza“, erzählt er. Ende des Jahres geht Karl-Heinz Berger, der beim Weka-Verlag arbeitet, in den Vorruhestand und er hat ein neues Hobby im Auge: Fernwandern, also täglich mit Rucksack und Zelt 30 bis 35 Kilometer unterwegs sein. Früher spielte Berger Schlagzeug in der Tanzband „Sound-Train“, später dann noch für den Hausgebrauch – doch damit ist schon länger Schluss. Zumal er und vor allem seine Frau Barbara sich seit 19 Jahren um seine Schwiegermutter kümmern müssen, die nach einem Schlaganfall ein Pflegefall ist.

Hannah Süß Die 15-jährige Kanutin ist die jüngste der drei Kandidaten, aber ebenfalls bereits sehr erfolgreich. Der Teenager aus Friedberg geht für die Kanu-Schwaben sowohl im Kajak als auch im Canadier auf das Wildwasser – und das mit Erfolg. 2017 wurde die Gymnasiastin, die derzeit die 9. Klasse des staatlichen Gymnasiums Friedberg besucht, bayerische Schülermeisterin im Kajak, 2018 süddeutsche Jugendmeisterin im Canadier-Einer und 2019 schaffte die Schülerin die Qualifikation für die Junioren-Weltmeisterschaft. Die findet vom 18. bis 21. Juli in Liptovsky in der Slowakei statt – und dort absolviert Hannah Süß in der ersten Woche der Pfingstferien auch ein Trainingslager. Über ihren Bruder Philipp kam sie 2012 zu der außergewöhnlichen Sportart. „Der hat damals ein Schnuppertraining gemacht, ich bin mitgegangen und wollte es dann auch ausprobieren – und es hat mir gleich gefallen“, erzählt die 15-Jährige. Der Trainingsaufwand ist groß, sechsmal pro Woche wird trainiert und zu den Einheiten auf dem Wasser kommen noch Joggen und Kraftraum dazu. Was fasziniert sie an der Sportart? „Es macht im Sommer einfach Spaß, durch erfrischendes Wasser zu fahren, auf den Wellen dahinzugleiten und immer etwas Neues zu probieren“, erklärt sie. Mit der Schule lässt sich das noch gut vereinbaren: „Die Noten stimmen und ich werde für meinen Sport auch oft vom Unterricht befreit“, so Hannah Süß, die Sport, Kunst und Naturwissenschaften als Lieblingsfächer angibt. Zeit für andere Hobbys bleibt aber nicht. Und für die Weltmeisterschaften hat sich der sportliche Teenager einiges vorgenommen: „Ich hoffe, dass ich das Halbfinale erreiche und dann möchte ich so nah wie möglich ans Finale rankommen.“

Die Abstimmung läuft vom Mittwoch, 12. Juni, bis zum Donnerstag, 27. Juni, um 16 Uhr. Die Stimmabgabe ist wieder per Telefon, SMS oder im Internet möglich.

Und so funktioniert es:

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer

0 13 75/80 80 52-10 für

Sabrina Mayer

0 13 75/80 80 52-20 für

Karl-Heinz Berger

0 13 75/80 80 52-30 für

Hannah Süß

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. (Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt

zeitung fa 10 für Sabrina Mayer

zeitung fa 20 für Karl-Heinz Berger

zeitung fa 30 für Hannah Süß

jeweils an die Nummer 42020

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimme auch bei uns im Internet abgeben, und zwar unter

www.friedberger-allgemeine.de/fasportlerwahl

Das Vorschaubild anklicken, dann das Bild des von Ihnen gewählten Sportlers, die kurzen Anweisungen befolgen und dann auf „Abstimmen“ klicken.

Auswertung

Es ist – wie in den letzten Jahren – nicht mehr die absolute Stimmenzahl allein ausschlaggebend, sondern die drei verschiedenen Teilbereiche – Internet, SMS und Telefon – werden separat gewertet. Wer die meisten Stimmen in einem Teilbereich hat, erhält 15 Punkte, der Zweite bekommt zwölf, der Dritte zehn - und diese Punkte aus den drei Teilbereichen werden addiert und so das Ranking ermittelt.

Das Ergebnis dieser nicht repräsentativen Umfrage veröffentlichen wir dann in unserer Ausgabe vom Freitag, 28. Juni.

