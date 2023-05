Fußball-A-Klasse:

17:00 Uhr

Sportfreunde bejubeln Meisterschaft: Nöbel holt sich frühzeitig den Titel

Plus Die Sportfreunde Friedberg sichern sich vorzeitig die Meisterschaft in der A-Klasse Ost. Kissing II und Mering II liefern sich ein enges Rennen.

Die Sektkorken haben bei den Sportfreunde Friedberg am Sonntag geknallt. Durch den 3:0-Erfolg gegen den TSV Dasing II holten sich die Ostler vorzeitig die Meisterschaft in der A-Klasse Augsburg Ost. Den Friedbergern gelingt damit die Rückkehr in die Kreisklasse, aus der man 2016 abgestiegen war. Spannend ist der Kampf um den Titel dagegen in der A-Klasse Mitte. Dort liefern sich der Kissinger SC II und der SV Mering II weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze.

SF Friedberg – TSV Dasing 3:0

„Großes Kompliment an meine Jungs. Sie haben den ersten Matchball ins Ziel gesetzt“, war Sportfreunde-Coach Thomas Nöbel erleichtert, „dass wir die Meisterschaft nun perfekt gemacht haben.“ Nur ungern erinnerte er sich an die vergangene Spielrunde, „da haben wir diese ja bekanntlich auf der Ziellinie vergeigt“. Gegen Dasing sah er eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben die Dasinger aber unter Kontrolle gehabt.“ Mit seinem 30. Saisontreffer öffnete Torjäger Roman Große die Tür zur Meisterschaft. Dann fälschte Dasings Maximilian Lernet einen Schuss von Max Obermeyer aus spitzem Winkel ins eigene Tor zum 2:0 ab. Und mit einem Schuss in den Torwinkel zum 3:0 nach einer Stunde stimmte Obermeyer die Meisterschaftsfeier an.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

