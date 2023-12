Futsal

17:49 Uhr

Krimi im Finale: Dasing gewinnt letzte Vorrunde der Kreismeisterschaft

Plus Der TSV Dasing siegt bei der Vorrunde der Kreismeisterschaft in einem dramatischen Finale gegen den FC Affing. Ein Feldspieler geht ins Tor und wird zum Helden.

Futsal-Turniere mit wenig Toren – ganz sicher nicht beim letzten Vorrundenturnier zur Hallenmeisterschaft der Stadt Augsburg und des Landkreis Aichach-Friedberg in Dasing. Bereits in den Vorrundenspielen geizten die Aktiven nicht mit Treffern und erzielten in den sechs Begegnungen 37 Treffer. Am Ende lösten der TSV Dasing und der FC Affing die Tickets zur Endrunde. Im Finale stellt sich Doppeltorschütze Bastian Pauer im Sechsmeter-Schießen zwischen die Pfosten und wird zum Matchwinner.

Kein gelungener Einstand für Sielenbachs neuen Coach

Turnierorganisator Helmut Brandmayr zeigte sich mit dem Auftritt der Mannschaften zufrieden. „Da war schon Musik drin“, so der Spielleiter. Schon im Auftaktspiel unterstrich der FC Affing seine Spielfreude und fegte den TSV Sielenbach unter ihrem neuen Coach Martin Janyga mit 5:0 vom Parkett. Die zweite Partie in der Gruppe I verlief ausgeglichener. Am Ende setzte sich der FC Affing um Coach Tobias Jorsch knapp mit 4:3 gegen den TSV Dasing durch. Der Gastgeber sicherte sich dann den Einzug in die Zwischenrunde mit einem klaren 4:0-Erfolg über den Außenseiter aus Sielenbach. Der frühere Dasinger Janyga nahm es sportlich: „Klar hätte man sich einen besseren Einstand gewünscht, aber Affing und Dasing waren einfach technisch visierter.“

