Neue Trainer debütieren in der Halle: Wer holt die letzten Finaltickets?

Plus In Dasing werden die letzten Finaltickets zur Landkreismeisterschaft vergeben. Beim TSV Sielenbach hat nun ein Duo die Verantwortung. So ist die Ausgangslage.

Von Reinhold Rummel

Bereits drei Vorrundenturniere zur Hallenlandkreismeisterschaft der Stadt Augsburg und des Landkreis Aichach-Friedberg fanden statt. Am Freitagabend findet in der Dasinger Schulsporthalle ab 18 Uhr das letzte Vorrundenturnier zum Kreisfinale statt.

In der Gruppe A treten dabei die Kreisligisten FC Affing, TSV Dasing und der A-Klassist TSV Sielenbach an. In der Gruppe B werden die beiden Kreisligisten SC Oberbernbach und Kissinger SC zusammen mit dem Kreisklassisten DJK Lechhausen um den Einzug in die Zwischenrunde antreten. Turnierorganisator Helmut Brandmayr hofft auf ähnlich spannende Begegnungen wie in den vorausgegangenen Vorrunden. „In Friedberg zeigten die Aktiven schon ansprechenden Hallenfußball“, so der Spielleiter. Lechhausens Coach Sebastian Kalkbrenner freut sich auf die Begegnungen: „Meine Jungs wollten unbedingt in der Halle spielen, zumal der Aichacher Landkreis immer für guten Hallenfußball in den letzten Jahren gesorgt hat“, so der Ex-Rehlinger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

