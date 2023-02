Tipp-Kick-König: Lindemeyer macht Triple perfekt

Titelverteidiger Markus Lindemeyer gewinnt zum dritten mal das Tipp-Kickturnier des BC Rinnenthal. Torschützenkönig wird aber ein anderer.

Das Sportheim des BC Rinnenthal verwandelte sich zum elften Mal zur Spielstätte der Tischfußballer. An fünf Tischen wurde der Tipp-Kick-Champion ausgespielt und bereits zum dritten Mal hieß der Sieger Markus Lindemeyer.

Strahlende Spieler: (von links) Foto: Christian Blücher

Die 22 Teilnehmer aus Rinnenthal, Friedberg und Augsburg lieferten sich spannende Partien. In der Spielzeit von insgesamt acht Minuten galt es, konzentriert mit Spieler und Torwart zu verteidigen und sobald der eckige, schwarzweiße Ball auf seiner Farbe liegen blieb, den Ball durch einen geschickten Tipp auf den roten Knopf am Kopf des Spielers im gegnerischen Tor zu versenken. Dass das sehr gut geklappt hat, belegen die insgesamt 492 Turniertreffer. Die Torjägerkanone sicherte sich Christian Blücher mit 47 Treffern. Den Titel des C Finalsiegers holte sich Christian Breuer gegen Thomas Vitting durch einen 3:2-Erfolg nach Golden Goal. Auch das B-Finale wurde ebenfalls durch Golden Goal mit 6:5 entschieden. Stefan Vitting gewann gegen Alois Sturm.

In der Finalrunde A marschierte Markus Lindemeyer mit Siegen gegen Hans Holzmüller (4:2), Simon Hertle (4:3) und im Halbfinale gegen Christian Blücher (7:3) ins Endspiel. Dort traf er auf Luis Winter. Das Finale war am Ende eine klare Angelegenheit für Markus Lindemeyer, der sich mit 5:2 durchsetzte. (AZ)