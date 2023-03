Theatergruppe Steindorf feiert in neuer Spielstätte Premiere

Das Stück "Horoskopwastl" kommt beim Publikum im Gemeindehaus an. Alle Aufführungstermine sind ausverkauft.

Die Premiere war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Vor ausverkauftem Haus ging am Wo­chenende der "Horoskopwastl" über die neue Bühne. Die Thea­tergruppe Steindorf feierte damit einen großen, aber verspäteten Erfolg. Eigentlich hätte das Stück schon vor drei Jah­ren aufgeführt werden sollen, aber Corona wollte es anders. Und als jetzt Theater wieder möglich war, wurde die alte Spielstätte geschlos­sen.

Gemeinsam meistert die Theatergruppe Steindorf alle Probleme

Also muss­ten neben den Proben auch noch eine neue Bühne im Gemein­dehaus gebaut und der Saal hergerichtet werden. Aber wenn man zusammenhilft wie die Stein­dorfer Theaterleute, geht auch so etwas. Der Erfolg gab ihnen recht. Nicht nur die Premiere, sondern auch alle weiteren geplanten Auf­führungen sind ausverkauft.

Annamirl (Andrea Keller), links und Walli (Katharina Klostermayr) hecken einen bösen Plan aus. Foto: Brigitte Glas

Das Stück handelt von vier Män­nern, zwei amtierenden Ehemän­nern und zwei Junggesellen, die schon mal darüber nachgedacht haben, zu heiraten. Die vier vereint die Angst, unter den Pantoffel zu kommen. Besonders gut Bescheid weiß der Wastl, der sich mit Ho­roskopen auskennt. Johannes Schuster sagt in seiner Paraderolle für die Ehen nichts Gu­tes voraus, ganz im Gegenteil. Also macht er sich zusammen mit Sepp (Christoph Pschorr), Flori (Richard Schmied) und Vitus (Peter Lidl) aus dem Staub. Fortan hausen sie unter nicht vorstellbaren Bedingungen auf einer Hütte hoch in den Bergen.

Vaterfreuden setzen die Männer-WG ins Aus

Ihre besseren Hälften Annamirl (Andrea Keller), Walli (Katharina Kloster­mayr) und Vroni (Maria Klostermayr) wissen natürlich, wo sie sind, und fah­ren List und Tücke auf, um sie zurück­zu­gewinnen. Zunächst widerstehen die Männer einem Festtagsbraten oder eingeschmuggelten Dessous, aber nach und nach bröckelt der Wi­derstand. Als herauskommt, dass aus­gerechnet der Wastl Vater wird, ist die Männer-WG auf der Hütte am Ende.

Sepp (Christoph Pschorr), Flori (Richard Schmied) und Vitus (Peter Lidl), von links, erkennen Floris verkleidete Freundin Vroni (Maria Klostermayr) nicht. Foto: Brigitte Glas

Die Aufführung war ein großer Erfolg und die Steindorfer waren be­geistert von ihren Theaterleuten. Einen ebenso großen Applaus ha­ben aber auch die verdient, deren Arbeit keiner sieht oder auch nur ahnt. Da wäre zunächst Fritz Diet­rich als Regisseur und Souffleur. Oder die Bühnenbauer Sebastian Klotz, Benjamin Sedlmeir und Klaus Bichler, die in kurzer Zeit die neue Bühne installiert hatten, oder Wolf­gang Klassmüller, der die Technik am Laufen hielt. Natürlich ging es im Theater auch nicht ohne Maske. Ga­briele Dorschner, Andrea Dietrich und Kathrin Urbanek erledigten das professionell. Nicht zu vergessen sind natürlich die vielen Helfer und Helferinnen, die die Gäste mit Speisen und Geträn­ken versorgten. Wie gesagt, die gan­ze Spielzeit ist ausverkauft, aber allen zum Trost: nächstes Jahr spielt die Theatergruppe Steindorf wieder.