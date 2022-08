Mering

15:55 Uhr

Nach Brandanschlag am Bahngelände fordern Meringer mehr Überwachung

Nach einem Brandanschlag auf ein Kabelschacht am Meringer Bahngelände müssen nun am Stellwerk in Mering umfangreiche Reparaturen vorgenommen werden.

Plus Nach dem Anschlag an einem Kabelschacht kommt es noch zu Störungen im Bahnverkehr. In den sozialen Medien wird heftig diskutiert - braucht Mering doch eine Polizeistation?

Auch am Tag nach dem Brandanschlag herrscht noch Frust und Verwirrung an den Bahnhöfen. Nahezu alle Züge zwischen Augsburg und München fielen am Montag aus, Fahrgäste mussten lange warten oder umständliche Alternativrouten auf sich nehmen, die Störungen dauerten zum Teil bis Dienstag. Der Grund ist drastisch: Unbekannte hatten an einem Kabelschacht am Meringer Bahngelände einen Brand gelegt und Kabel zerstört. Während in den sozialen Medien heftig über die Sicherheit in der Gemeinde diskutiert wird, bietet die Erfindung eines Meringers Pendlerinnen und Pendlern Unterstützung.

