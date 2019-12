Wohnung beim Auszug streichen? Dieses BGH-Urteil sollten Mieter kennen

Da ist schon wieder eine Überschrift, die total falsch ist. Mieter müßen beim Auszug nicht streichen! Das gilt aber nicht für Mieter, die in eine renovierte Wohnung gezogen sind. Klar, wer in eine unrenovierte Woheng zieht, kann sie auch unrenoviert wieder verlassen. In diesem Fall war halt ein Schlaumeier als Vermieter am Werk, der die Renovierung dem Mieter anlasten wollte.

