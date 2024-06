Expertin gibt Tipps: Darauf sollten Anfänger beim Zelten achten

Plus Camping liegt seit Jahren stark im Trend. Wer das erste Mal zeltet, kann einfache Fehler vermeiden. Ivonne Wolter erklärt, worauf es ankommt.

2023 war ein Rekordjahr für deutsche Campingplätze. 42,3 Millionen Übernachtungen wurden im vergangenen Jahr verzeichnet – ein neuer Höchststand. Damit wurde der Rekord aus dem Vorjahr (40,2 Millionen) noch einmal übertroffen. Wer im Wohnmobil übernachtet, genießt einen gewissen Komfort. Im Zelt ist man der Natur dagegen stärker ausgesetzt.

Für Ivonne Wolter aus Planegg bei München macht gerade das den Reiz aus. Sie ist Camping-Bloggerin und Gründerin der „Zeltkinder“-Community, einer Gemeinschaft von Campingfans. „Zelten heißt nicht nur im Zelt schlafen, sondern auch Abenteuer, Lagerfeuer machen“, sagt sie. Sie mag am Zelten vor allem das Reduzierte, sich auf das Wesentliche zu besinnen und zu erkennen, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Viele seien nach dem ersten Mal Zelten erst einmal abgeschreckt. „Sie sagen dann: Das ist nichts für uns“, erzählt Wolter. „Dabei war es nur eine Stellschraube, die falsch war.“ Zum Beispiel die falsche Zeltgröße oder das falsche Zeltmaterial. „Das finde ich dann schade“, sagt Wolter. Sie erklärt, worauf Anfänger beim Zelten achten sollten.