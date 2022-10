Lohnt es sich, stromintensive Geräte nachts laufen zu lassen?

Plus Viele Menschen versuchen ihren Stromverbrauch zu optimieren. Ob der Strom zu bestimmten Zeiten günstiger ist und was ökologisch sinnvoll wäre, erklären Experten.

Die Energiepreise bereiten derzeit vielen Menschen Sorgen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher versuchen Strom zu sparen, da sie hohe Rechnungen fürchten. Einige setzen darauf, Stromfresser nur nachts laufen zu lassen. Doch bringt es wirklich etwas, Waschmaschine, Trockner oder Spülmaschine möglichst nur zu bestimmten Zeiten zu nutzen?