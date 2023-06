Kirschen: Diese Vitamine stecken drin (+Tagesbedarf)

Kirschen enthalten eine kleine Portion Vitamin C, sind aber keine Vitamin-Bomben. Gesund sind sie trotzdem. Hier sehen Sie den Überblick.

Jeder Deutsche verbraucht jährlich pro Kopf mehr als 2 Kilo Kirschen – keine schlechte Bilanz für eine saisonale Obstsorte. Kirschen reifen nach dem Pflücken nicht mehr nach, man sollte sie also möglichst reif ernten.

Kirschen werden viele positive Wirkungen auf die Gesundheit nachgesagt, doch wie viele Vitamine haben sie tatsächlich?

Kirsche: alle Vitamine im Überblick

Laut der Schweizer Nährwertdatenbank sind Kirschen keine Vitamin-Bomben, kleinere Mengen sind aber enthalten. Vergleicht man die Laborwerte mit dem Tagesbedarf von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), sind in Kirschen am meisten Vitamin C enthalten. Mit 100 Gramm werden 4 bis 5 Prozent des Tagesbedarfs gedeckt – da liefern Mangos und Banane mehr. Dafür hat die Kirsche aber vergleichsweise wenig Kalorien: Nur 62 Kilokalorien je 100 Gramm sind in Kirschen enthalten. Der Energiegehalt setzt sich hauptsächlich aus Kohlenhydraten (84,4%) und Fett (5,6%) zusammen. Ansonsten besteht eine Kirsche mit 85,7 Prozent hauptsächlich aus Wasser.

Hier sehen Sie den Überblick zu den Vitaminen. In Klammern wird der Anteil des Tagesbedarfs angegeben, der mit 100 Gramm Kirschen gedeckt werden würde.

100 g Kirsche, roh:

Diese Mineralstoffe sind in Kirschen enthalten:

Kalium (K): 190 mg

Natrium (Na): < 1 mg

Chlorid (Cl): 5 mg

Calcium (Ca): 9,9 mg

Magnesium (Mg): 8,8 mg

Phosphor (P): 19 mg

Eisen (Fe): 0,2 mg

Jod (I): 1,2 µg

Zink (Zn): 0,1 mg

Selen (Se) < 0,2 µg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Was bedeutet RAE und mg-ATE? Die Einheiten kurz erklärt

Vitamin A und Vitamin E wird nicht nur in Milligramm oder Mikrogramm, sondern in Äquivalenten angegeben. Das liegt an den verschiedenen Wirkformen. Unter den Begriffen Vitamin A und Vitamin E werden nämlich verschiedene fettlösliche Verbindungen zusammengefasst. Bei Vitamin A ist der Hauptwirkstoff Retinol, bei Vitamin E ist es alpha-Tocopherol. Um die Verbindungen vergleichbar zu machen, werden die Vitamine deshalb mit Äquivalenten angegeben. Zusätzlich ist oben der Betacarotin-Gehalt angegeben. Betacarotin kann im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden. Die Umrechnung erfolgt laut der DGE so:

1 μg Retinolaktivitätsäquivalent = 1 μg Retinol = 12 μg β-Carotin = 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide.