Wie man es schaffen kann, mit dem Rauchen aufzuhören

Plus Viele haben es schon probiert, greifen nach einiger Zeit aber doch wieder zur Zigarette. Wie man wirklich davon loskommt und ob auch E-Zigaretten schädlich sind, hat unser Expertenteam geklärt.

Ein Jahr nach der letzten Zigarette ist das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen halbiert. Schon nach wenigen Wochen fällt das Luftholen leichter, Kurzatmigkeit und Hustenanfälle lassen nach. Das Krebsrisiko sinkt, der Körper erholt sich von den Rauchschäden. Wie man es schafft, dauerhaft von der Zigarette loszukommen, erläuterte das Expertenteam der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, den Anruferinnen und Anrufern diese Woche am Lesertelefon unserer Redaktion. Hier die Zusammenfassung der Tipps.