Wieder breitet sich eine neue Variante des Coronavirus rasant schnell aus: HV.1. Hier lesen Sie, wie Wissenschaftler das Risiko einschätzen und was bei einer Ansteckung zu beachten ist.

In Deutschland gibt es bereits seit einigen Monaten keine Corona-Maßnahmen mehr. Auch in den Köpfen vieler Menschen ist damit das Virus verschwunden. Aber: Corona existiert weiter. Nun breitet sich wieder eine neue Variante aus. Wie gefährlich ist sie?

Neue Corona-Variante HV.1: Wie gefährlich ist sie?

In Deutschland stiegen die Infektionszahlen zuletzt wieder: So wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in der vergangenen Woche insgesamt 22.094 von Laboren bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet (Stand 28.11.2023). Zum Vergleich: vor fünf Wochen waren es noch 12.976 bestätigte Fälle. Außerdem waren vergangene Woche 6116 Menschen in Deutschland wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Das RKI gibt aber zu Bedenken, dass die Dunkelziffer deutlich höher sein könnte, da viele Menschen sich bei Symptomen nicht mehr auf eine Covid-19-Infektion testen lassen.

Während wir noch Virus-Mutationen wie Eris oder JN.1 haben, trifft man in den USA bereits auf eine neue Variante, wie die US-amerikanische Gesundheitsbehörde American Medical Association (AMA) berichtet.

"Wir haben eine neue Covid-Variante, die wir im Auge behalten müssen", warnt die Vize-Präsidentin der AMA, Andrea Garcia, im wöchentlichen Update-Bericht. Es seien nur ein paar Wochen seit dem ersten Fall vergangen und HV.1 sei in den USA bereits zur Variante geworden, die für die meisten Covid-Fälle verantwortlich ist.

Die AMA vermutet also, dass HV.1 hochansteckend sein kann. Die Symptome ähnelten zudem anderen Varianten. Zu den Symptomen gehören:

Verstopfte Nase

Halsentzündung

Fließschnupfen

Husten

Erschöpfung

Kopfschmerzen

Fieber

Schüttelfrost

Muskelschmerzen

Zudem kann HV.1 eine chronische Bronchitis auslösen. Die amerikanische Behörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gibt aber an, dass es trotz hoher Ansteckungsraten nicht zu mehr Aufnahmen in Kliniken durch die neue Variante war.

Neue Corona-Variante: Ist sie bereits in Deutschland?

Bisher gibt es keine Hinweise auf Ansteckungen mit HV.1 in Deutschland. Das RKI schreibt in seinem Wochenbericht, die dominierenden Varianten hierzulande seien noch immer die Omikron-Varianten Eris, Pirola BA.2.86 und JN.1.