Flugtickets, Biodiesel, Bahn-App: Das ändert sich im Mai 2024

Im Mai 2024 stehen einige neue Gesetze und Regelungen für Verbraucher an. Die Flugticketsteuer steigt, an Tankstellen gibt es neue Dieselalternativen – der Überblick.

Alles neu macht der Mai, lautet die Redewendung. Zwar ändert sich natürlich nicht alles für Verbraucherinnen und Verbraucher, doch einige neue Gesetze und Regelungen stehen im Mai 2024 an. Betroffen sind unter anderem die Bereiche Reise, Verkehr und Mindestlohn. Hier gibt es den Überblick über die wichtigsten Änderungen im kommenden Monat.

Änderungen für Verbraucher im Mai 2024: Flugticketsteuer steigt

Wer seinen Sommerurlaub noch nicht gebucht hat, sollte schnell sein: Ab Mai müssen sich Flugreisende auf höhere Ticketpreise einstellen. Die Ticketsteuer auf Flüge steigt. Abhängig davon, wie groß die Reisedistanz ist, steigt die Steuer um bis zu 20 Prozent. Pro Ticket bedeutet das einen Aufpreis zwischen 15,53 Euro und 70,83 Euro:

II (Mittelstrecke): 38,72 Euro, vorher 32,25 Euro Distanzklasse III (Langstrecke): 70,83 Euro, vorher 58,06 Euro

Bahn-App "DB Streckenagent" wird ab Mai 2024 eingestellt

Eine weitere Änderung für all jene, die gerne unterwegs sind (oder pendeln müssen): Der "DB Streckenagent" wird eingestellt. Die Funktionen der App fallen künftig aber nicht ersatzlos weg. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, werden sie ab dem 2. Mai in der App "DB Navigator" gebündelt. Ein Ticket buchen, die Verbindung heraussuchen oder Echtzeitinformationen für den Regional-, Nah- und Fernverkehr gibt es dann gesammelt in einer App.

Neuer Biodiesel ist an Tankstellen erhältlich

Von der Schiene auf die Straße: Im kommenden Monat darf Autofahrerinnen und Autofahrern an Tankstelle ein neue Dieselalternative angeboten werden. Künftig darf Biodiesel, der zu 100 Prozent aus Abfallstoffen wie etwa Frittierfett besteht, pur getankt werden – sofern das eigene Fahrzeug die Alternative verträgt. Bisher wurde er nur mit herkömmlichen Diesel gemischt vertrieben. Die neuen Sorten tragen die Namen HVO, XTL und B10. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Mehr Infos beim Neuwagenkauf

Für all die, die sich ein neues Fahrzeug zulegen: Ab dem 1. Mai gibt es mehr Infos beim Neuwagenkauf. Händlerinnen und Händler sind verpflichtet, besondere Verbrauchs- und Emissionsangaben zu machen. Neu ist zudem die Methodik der CO 2 -Farbskala. Bisher wurde bei Pkw zwischen A (grün) bis G (rot) abgestuft. Ab Mai spielt das Gewicht bei der Einstufung keine Rolle mehr.

Strafzettel: Post aus der Schweiz

Wer bisher in der Schweiz geblitzt wurde oder falsch geparkt hat, konnte ein Bußgeld teilweise aussitzen. Das ändert sich nun. Ab dem 1. Mai werden Bußgelder aus der Schweiz auch in Deutschland vollstreckt. Der Grund ist ein neues Abkommen mit dem Nachbarland. Das bedeutet umgekehrt auch für Schweizerinnen und Schweizer, dass Deutschland sie zur Kasse bittet. Die Regelung greift allerdings nur, wenn das Bußgeld höher als 70 Euro oder 80 Franken ist.

Mindestlohn in der Altenpflege steigt

Für Beschäftigte in der Altenpflege gibt es ab dem 1. Mai 2024 mehr Geld. Für Pflegefachkräfte steigt der Mindestlohn auf 19,50 pro Stunde, für qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 16,50 Euro und für Pflegehilfskräfte auf 15,50 Euro.