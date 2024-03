So gelingt das perfekt gebackene Osterlamm

Das Lamm auf dem Tisch darf nicht zu trocken sein und vor allem nicht zerbrechen. Wie kann das gelingen? Hauswirtschafterin Silvia Schlögel gibt Tipps.

Beim Osterfrühstück steht in vielen Familien das Gleiche auf dem Tisch: Bunt bemalte Eier, ein Osterzopf und oftmals auch ein süß gebackenes Osterlamm. Doch genau letzteres sorgt kurz vor dem Feiertag für Frust, sei es, weil es zu trocken ist, ein Stück abbricht oder das Tier unförmig aussieht. Wie also gelingt das "perfekt" gebackene Osterlamm? Silvia Schlögel, Betreiberin des Blogs "Die Hauswirtschafterin" in Peiting/Oberbayern und Mit-Autorin von Rezeptbüchern, weiß Tipps.

Die Tradition des Osterlamms – sei es als Braten oder in gebackener Form – entspringt dem christlichen Glauben. Dort symbolisiert das Tier Unschuld und Reinheit. Dies findet sich auch im Gottesdienst wieder: Das "agnus dei", wörtlich "Lamm Gottes", wird bei der Eucharistiefeier gesungen und drückt den Wunsch aus, von den Sünden befreit zu werden. Doch auch neben dem geistlichen Hintergrund ist das Osterlamm in vielen Haushalten ein fester Bestandteil des Osterfests.

Eierlikör oder Joghurt machen das Osterlamm saftig

Silvia Schlögel schwärmt: "Das ist einfach das beste Osterlamm-Rezept". Sie war als Kreisbäuerin für den Bayerischen Bauernverband (BBV) im Landkreis Weilheim-Schongau engagiert, bevor sie sich mit ihren Kolleginnen Bettina Eder und Christine Schilcher mit dem Blog "Die Hauswirtschafterei" selbstständig machte. Unter dem Motto "iss was gscheids!" veröffentlichen die Frauen regelmäßig Rezepte und Kochbücher aus der "authentischen Landfrauenküche". Dabei setzen sie nach eigenen Angaben auf regionale und saisonale Produkte.

Das Rezept stamme aus Schlögels Familie: "Das war eigentlich ein saftiger Eierlikörkuchen, den meine Mutter immer gemacht hat." Daraufhin probierte sie, die "trockenen Lämmer" mit dem neuen Rezept zu ersetzen. Mit Erfolg: "Sie sind super saftig und fluffig." Durch das Öl und den Eierlikör sei das Lamm saftiger und erhalte eine schöne gelbe Farbe. Für die kinderfreundliche Variante könne der Alkohol auch durch Joghurt ersetzt werden. Zudem eigne sich das Rezept, um das Lamm bereits einige Tage im Voraus zu backen.

Tipps und Kniffe von der Hauswirtschafterin Schlögel

Damit das Lamm auch gelingt, hat die Hauswirtschafterin ein paar Kniffe bereit. "Am besten man fettet die Form aus, solange das Lamm-Gehäuse noch in zwei Teilen ist", sagt Schlögel. Dann die Form verschließen und ordentlich "ausbröseln", also die gefettete Backform mit etwas Semmelbröseln bestreuen. Die Semmelbröseln füllen auch die Rillen zwischen den beiden Formteilen ein wenig und sorgen so für einen glatteren Übergang. Ist der Teig fertig zubereitet, solle die Form etwa zu zwei Dritteln befüllt werden.

Lesen Sie dazu auch

Und wie kommt das Lamm heil aus der Form? "Nach dem Backen für eine Viertelstunde im Ofen abkühlen lassen, dann herausnehmen", empfiehlt Schlögel. Sobald die Form "handwarm" ist, könne das Lamm aus der Form herausgelöst werden. Damit dürfe allerdings nicht zu lange gewartet werden: "Sonst zerbricht es." Sollte der Teig doch an der Form kleben, empfiehlt die Hauswirtschaftlerin, vorsichtig ein Buttermesser zu Hilfe zu nehmen. Sollte doch etwas herausfallen: "Einfach mit einem Zahnstocher wieder reinstecken."

Schlögel empfiehlt allerdings, eine doppelte oder dreifache Menge an Teig zu verarbeiten. Der Rest könne dann noch in Muffin- oder Kuchenform gebacken werden. Damit lohne sich der Energieaufwand noch mehr. "Da kommt das Wirtschaftliche in der Hauswirtschaftlerin heraus", sagt Schlögel und lacht.

Rezept für Osterlamm mit Geling-Garantie

Das Rezept für ein Osterlamm stammt von Silvia Schlögel von "Die Hauswirtschafterei" aus Peiting.

2 Eier

80 g Puderzucker

1 TL Zitronensaft

1 EL Vanillezucker

40 ml Eierlikör , für Kinder 1:1 mit Joghurt ersetzen

, für Kinder 1:1 mit Joghurt ersetzen 40 ml Öl

80 g Mehl

1 TL Backpulver

Puderzucker, zum Bestreuen

Nelken, für die Augen

Die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker und dem Zitronensaft schaumig rühren. Den Eierlikör (oder Joghurt) und das Öl langsam zufügen. Das Mehl mit dem Backpulver mischen und auf mittlerer Stufe unterrühren.

Den Teig dann in eine gefettete, mit Semmelbröseln bedeckte Lammform geben und für etwa 25 bis 30 Minuten bei 180° (oder 160° Heißluft) backen. Anschließend abkühlen lassen und vorsichtig aus der Form lösen.

Mit Puderzucker bestäuben, die Nelken für die Augen vorsichtig in das Lamm stechen.