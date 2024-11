Reddit down: Plattform nach längerer Störung wieder lahmgelegt

Die Onlineplattform Reddit ist am späten Donnerstagnachmittag erneut von einer Störung betroffen. Etliche Nutzerinnen und Nutzer meldeten weltweit Probleme mit der Seite, können sie etwa gar nicht erst aufrufen. Bereits tags zuvor hatte Reddit mit massiven Problemen zu kämpfen gehabt und die Seite beziehungsweise App waren von einem stundenlangen Ausfall betroffen gewesen.

Reddit-Störung: Betreiber untersuchen das Problem

Bei den Störungsmeldern von allestörungen.de sowie netzwelt.de gingen am Donnerstag ab circa 16 Uhr Tausende Meldungen zu Problemen mit Reddit ein. Die Betreiber der Seite und App meldeten sich um kurz vor 17 Uhr zu Wort - sie untersuchen das Problem. Auf der Internetseite redditstatus.com war von einer „verschlechterten Leistung für reddit.com“ zu lesen: „Wir untersuchen derzeit ein Problem mit unserer Website“, heißt es dort weiter. Bei X postete das Unternehmen ein gleichlautendes Statement.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es bereits zu einem weltweiten größeren Ausfall gekommen, der über Stunden andauerte. Das Unternehmen hatte seine Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls bei X auf dem Laufenden gehalten und unter anderem ein bekanntes Meme gepostet, in dem erklärt wurde: „In einem kürzlich durchgeführten Update ist ein Fehler aufgetreten, der jedoch behoben wurde und wir sind dabei, den Betrieb wieder aufzunehmen“. Zudem entschuldigten sich die Betreiber mit den Worten „sorry sorry sorry“. Am frühen Morgen (deutscher Zeit) gab Reddit schließlich vorläufige Entwarnung: „Behoben: Dieser Vorfall wurde behoben.“

Größerer Reddit-Ausfall bereits am Mittwoch

Reddit ist eine Plattform, in der User in themenspezifischen Foren, sogenannten Subreddits, verschiedenste Inhalte teilen und diskutieren können. Über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzer besuchen die Plattform täglich, etwa die Hälfte davon in den USA, doch auch in Deutschland ist die Plattform populär. Im März 2024 ging Reddit als erste Online-Plattform seit Jahren an die Börse.