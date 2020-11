vor 17 Min.

Ein Rezept, ein Song, eine Sehnsucht: Hungrig auf die Welt? Ab nach Bangkok

Wenn man schon nicht in die Welt reisen kann, dann holen wir sie uns nach Hause. Unser Fernweh-Rezept: Satay Gai, Hähnchenspieße mit Erdnusssauce.

Von Doris Wegner

In unserer neuen Serie „Hungrig auf die Welt“ wollen wir Ihr Fernweh füttern. Jede Woche ein schöner Reisemoment, ein Rezept, ein Soundtrack – für einen schönen Abend. Oder eine etwas andere Pause im Homeoffice. Aber kosten Sie selbst...

Vorfreude

Das tun wir, wenn wir wieder hinkommen: unbedingt mit den öffentlichen Nahverkehrsbooten auf dem Fluß Chao Praya, der Lebensader Bangkoks, tuckern. Beim Blumenmarkt aussteigen und in Bergen von bunten Orchideen schwelgen. Und am Abend in der Sky-Bar Vertigo teure Cocktails bei atemberaubender Aussicht trinken.





Satay-Spieße mit Erdnuss-Sauce Bild: AdobeStock

Das Rezept für "Satay Gai"

Zutaten für ca. 12 Spieße: 2 Hähnchenkeulen, 2 EL Fischsauce, für die Paste: 5 Pfefferkörner, 1 Knoblauchzehe, 1 Stängel Zitronengras, ½ Bund Koriander (5 EL), 1 große Prise Salz, 1TL Kurkumapulver (oder frisch gehackte Wurzel), 1 TL Palm- oder Kokosblütenzucker, 2EL Sonnenblumenöl. Für die Erdnusssauce: 80 g Erdnüsse, 200 ml Kokosmilch, 1 TL rote Currypaste, 1 Pandanblatt, 4 Kaffirlimettenblätter, 1 El Fischsauce, 1TL Kokosblütenzucker, 1EL Ketjab Manis (süße Sojasauce).

So geht’s: Die Hähnchenkeulen entbeinen und das Fleisch in 2 bis 3 Zentimeter große Würfel schneiden. Alternativ kann auch Hähnchenbrust genommen werden. Die Hähnchenstücke mit der Fischsauce beträufeln und einige Minuten marinieren. Für die Paste den Pfeffer im Mörser fein mahlen. Den Knoblauch schälen, grob hacken und hinzugeben. Vom Zitronengras den Wurzelansatz, das trockene obere Ende und und die trockene äußerste Schicht entfernen. Das Zitronengras sehr fein schneiden. Den Koriander samt Stil hacken. Alle Zutaten mit dem Salz, dem Kurkumapulver, dem Palm- oder Kokosblütenzucker im Mörser zu einer feinen Paste zerstoßen. Dabei nach und nach das Öl dazugeben. Die Hähnchenstücke mit der Paste einreiben und nach Möglichkeit einige Stunden marinieren, mindestens jedoch 30 Minuten. Je drei Hähnchenstücke auf einen Holzspieß stecken und auf dem Grill oder in der Pfanne in Öl etwa zwei Minuten knusprig garen.

Für die Erdnusssauce die Erdnüsse im Mörser zu einem Brei zerstoßen. Ein Drittel der Kokosmilch in einem Topf erhitzen. Die Currypaste hinzugeben und langsam zu einer öligen, dicken Konsistenz kochen. Die zerstoßenen Erdnüsse hinzugeben und mit der restlichen Kokosmilch aufgießen. Das Pandanblatt und die Kaffirlimettenblätter darin mitkochen; sie werden später wieder entfernt. Die Sauce, ohne zu rühren, etwa 10 Minuten sanft köcheln lassen. Eventuell muss noch etwas Kokosmilch nachgegossen werden. Mit Fischsauce, Kokosblütenzucker und Ketjab Manis abschmecken.

Das Rezept stammt aus dem Buch: Ben Kindler: Bangkok, Original Streetfood. atVerlag; 239 Seiten; 29,90 Euro.

Murry Head im offiziellen YouTube-Video zum Musical Chess.

Der Soundtrack

Was sonst: „One Night in Bangkok“ von Murry Head aus dem Musical Chess. Wenn es sehr romantisch sein soll: der Soundtrack zum Film Anna und der König.

