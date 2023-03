Die Hoffnung auf günstigere Spritpreise wächst

Die Spritpreise haben in den letzten Wochen und Monaten immer mehr nachgelassen. Nun könnten sie noch weiter sinken. Hoffnung darauf machen mehrere Entwicklungen.

Die Wochen und Monate, in denen an den deutschen Tankstellen der große Schrecken wartete, sind größtenteils vorbei. Die Marke von zwei Euro pro Liter Benzin ist wieder in recht weite Ferne gerückt. Das Preisniveau ist aber weiterhin hoch, wenn man es mit dem vergleicht, welches noch vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine existierte. Nun verdichten sich die Zeichen auf eine Trendumkehr. Ein Experte und einige Entwicklungen machen Hoffnung auf günstigeren Sprit.

Spritpreise aktuell: ADAC-Experte macht Hoffnung auf günstigeren Sprit

Laut aktuellen Zahlen des ADAC lag der Liter Diesel zuletzt bei 1,727 Euro und der Liter Super E10 bei 1,757 Euro. Anfang des Jahres 2022 war ein Liter Diesel für rund 1,60 Euro und Super E10 für 1,67 Euro zu haben. In der ersten Märzhälfte des Jahres 2022 hatte dann ein massiver Anstieg gefolgt. Am 10. März wurde ein Allzeithoch beim Diesel bei 2,321 Euro pro Liter erreicht. Am 14. März hatte mit 2,203 Euro pro Liter der Rekord beim Super E10 gefolgt. Nun könnten sich die Benzinpreise Schritt für Schritt normalisieren.

"Wenn man sie mit Ölpreis und Eurokurs abgleicht, sind sie zwar immer noch eher hoch, aber die Entkopplung mit extremen Preisen ist vorbei", sagte Jürgen Albrecht in München. Der ADAC-Experte für den Kraftstoffmarkt glaubt, dass die Spritpreise in den kommenden Monaten sinken, "wenn die Wettbewerbskräfte wirken und nichts Außergewöhnliches passiert". Albrecht sieht vor allem bei Diesel Potenzial für sinkende Preise. Für eine vollständige Normalisierung sei der Diesel zwar noch nicht so weit, die Zeichen stünden aber günstig. Derzeit ist der Unterschied zwischen Diesel und Super noch recht gering, obwohl auf Diesel über 20 Cent weniger an Energiesteuer anfallen als auf einen Liter Benzin.

Spritpreis-Entwicklung 2023: Preissenkungen müssen erzwungen werden

Hoffnung auf eine stetige Normalisierung der Spritpreise macht unter anderem das nahende Ende der saisonalen Heizölnachfrage. Auch ein verstärkter Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt könnte sich positiv auswirken. Albrecht ist der Meinung, dass die Preissenkungen vor allem durch den Wettbewerb erzwungen werden müssen. "Die Mineralölkonzerne werden ihre Margen nicht freiwillig aufgeben", sagte er und rief in diesem Zuge zu bewusst günstigem Tanken auf.

Ein Preisvergleich kann sich beim Tanken ohnehin lohnen. Zur gleichen Tageszeit können die Preisunterschiede für Benzin und Super an verschiedenen Tankstellen bis zu sieben Cent betragen. Das geht aus Daten des ADAC hervor. Es kommt hinzu, dass die Spritpreise an den deutschen Tankstellen im Tagesverlauf teils deutlich schwanken. Am Morgen sind an den Zapfsäulen traditionell die höchsten Benzinpreise zu finden. Im Durchschnitt ist der Preis für Super und Diesel gegen 7.00 Uhr am höchsten. Wer abends tankt, der spart sich in aller Regel Geld. Laut einer Studie des ADAC finden sich die günstigsten Zeitspannen zwischen 18.00 und 19.00 Uhr und zwischen 20.00 und 22.00 Uhr. Im Vergleich zur teuersten Tageszeit weichen die Preise dann durchschnittlich etwa zwölf Cent pro Liter ab.

Für alle Autofahrerinnen und Autofahrer mit einem Benziner gibt es noch einen weiteren Tipp zum günstigen Tanken. Wer Super E10 statt E5 tankt, der kann pro Liter rund fünf bis sechs Cent sparen. E10 kann bei Benzinern ab einem Produktionsdatum im November 2010 in aller Regel ohne Bedenken getankt werden. Eine kurze Recherche ist aber zu empfehlen.

