So viel kosten Benzin und Diesel aktuell in unserer Region

Die Preise für Diesel und Benzin schwanken. Schon wenige Cent pro Liter machen bei einer Tankfüllung einiges aus. Wir zeigen, welche Tankstelle in Ihrem Landkreis die günstigste ist.

Die Preise für Diesel und Benzin schwanken, soweit, so normal. Doch im vergangenen Jahr hat insbesondere der Krieg in der Ukraine dafür gesorgt, dass sich die Preise teils schneller und extremer als je zuvor entwickelt haben. Nach Russlands Überfall erreichten sie bis dahin unbekannte Höhen.

Der Tankrabatt hat ab Juni für sinkende Preise gesorgt – im September lief er aber aus

Die Politik reagierte: Mit dem Tankrabatt. Deutschland hat, um die Autofahrerinnen und Autofahrer zu entlasten, zum 1. Juni 2022 für drei Monate die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt. In der Folge fielen die Preise – auch wenn die Einsparung nicht überall zu 100 Prozent an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wurde. Der Dieselpreis fiel dabei weniger stark als der für Benzin, da die Energiesteuer bei Diesel einen geringeren Teil der Kosten ausmacht. Wie sich die Preise seit Kriegsbeginn genau entwickelt haben, können Sie unserer Grafik entnehmen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mit Auslaufen des Tankrabattes stiegen auch die Preise an den Tankstellen wieder. Umso wichtiger ist es, die Preise der verschiedenen Tankstellen zu vergleichen. Ein Unterschied von wenigen Cent pro Liter rechnet sich schließlich bei einer ganzen Tankfüllung schnell. Wir werten deshalb gemeinsam mit der Website Tankerkönig.de die aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Region aus. Für jeden Landkreis haben wir eine eigene Tabelle erstellt, die live anzeigt, wie viel Super, E5 und Diesel an den aktuell geöffneten Tankstellen kosten. Die Tabellen sind sortierbar, sodass Sie mit einem Klick auf die jeweilige Spalte herausfinden können, welcher Anbieter im jeweiligen Gebiet aktuell der günstigste ist.

Hier finden Sie die aktuellen Preise für die einzelnen Landkreise in unserer Region:

Lesen Sie dazu auch